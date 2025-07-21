快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

聽新聞
0:00 / 0:00

對美關稅拖到726公布？ 趙少康直言：消息就是32％

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今早邀請前中廣董事長趙少康車隊掃街，會前媒體訪問。記者邱書昱／攝影
罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今早邀請前中廣董事長趙少康車隊掃街，會前媒體訪問。記者邱書昱／攝影

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今早邀請前中廣董事長趙少康車隊掃街，會前媒體訪問時，趙少康提到台灣對美國關稅議題，他直言得到的消息就是稅率就是32％，依民進黨政府個性，關稅談的好早就到處宣傳，現在就是要刻意拖到7月26日。

趙少康被問及救災救國論後，他話鋒一轉談到美國總統川普的關稅，直呼為什麼民進黨政府不告訴我們關稅到底怎樣？今天都幾號了，這什麼國家機密？「我覺得民進黨最想拖過7月26日。」

趙少康說，他得到的消息是台灣對美關稅率就是32%，絕對不會太少，民進黨政府想要10%是絕對不可能，因為已經丟掉多少東西，「台積電給人家了、阿拉斯加的天然氣去投資、頁岩油要買，然後你（民進黨）到底讓了多少東西？然後你換了什麼東西為什麼不告訴我們呢？」

他也說，台灣的關稅就是32%，網路也還是32%，民進黨說希望爭取到20%以下，目前19%這個數字是印尼。「但印尼就全部開放、關稅是零，還要買美國的50架波音飛機、近50億美金的農產品及150億的其他東西，也不過就是交換到19%，那台灣要怎樣啊？」

他說，依民進黨的個性，如果關稅談的條件好，早就大名大放大張旗鼓、到處宣傳，現在一句話都不敢講，就是要拖到7月26日，民進黨實在太險惡，實在太壞了。

媒體追問32%的根據，徐巧芯幫忙補充，網路上面有一個網頁，都會定時的去公布那每一個國家現在的關稅匯率，那當然這個網站的依據等還要待查證，但是確實有一個網站，上面已經有做相關的評論。

徐巧芯說，民進黨政府要把關稅議題拖到7月26日，就是趁著國民黨立委被罷免掉後，就沒有人去監督政府，到時候所有產業，像是農產品零關稅、基因改造食品進來不能標示、萊豬的劑量等，以及傳統五金等產業零關稅。

她也說，如果大惡罷成功，之後愛怎麼修法就怎麼修法，首要是把韓國瑜從立法院長拉下來，然後再將普發現金1萬元、國定假日5天、財畫法等福國利民政策收回去，更是趁著罷免、補選的空窗期。

關稅 台美關係

延伸閱讀

「假球說」遭棒球迷炎上　曹興誠澄清：未提台灣職棒

陪高虹安、鄭正鈐掃街 趙少康批綠「搞雙罷」：醜陋、邪惡和荒唐

趙少康不去東非是「留下千軍萬馬」 羅智強曝這人也為他改機票

批賴清德把台灣分2派 趙少康：為大罷免催票沒良心

相關新聞

傳台美關稅32%？ 行政院駁：謠言不可取 本周將再磋商

中廣前董事長趙少康等藍營人士今天透露，有消息稱美國給台灣的關稅稅率是32%。行政院澄清，台灣迄今並未收到通知，而台美間本...

美未公布台灣關稅 民間版評估三產業最慘、5%廠商裁員

國民黨國家政策研究基金會、民眾黨政策會21日召開聯合記者會，公布民間版關稅衝擊影響評估期中報告。據調查，受到關稅衝擊最大...

廠商已受關稅影響 稅率若20%損失破3成

「雖然美國對我關稅稅率尚未確定，但半數廠商已經造成影響，若稅率超過20%，半數廠商營收恐重創3成！」藍營智庫國政基金會與民眾黨政策會…

質疑台美關稅談判黑箱 藍黨團憂政府壓案就為等大罷免

台美關稅談判持續引發關注，國民黨立法院黨團今開記者會抨擊，談判情況至今一片混亂、黑箱，政府究竟是不是有壓案，難道是想等大...

網傳已收到32%美國關稅通知書是假訊息？經長說話了

外傳我方已收到美國關稅通知書，只待大罷免後公布。綠委邱志偉21日在立法院經濟委員批這是「假訊息」，否則為何行政院副院長鄭...

美國對等關稅8月1日上路 盧秀燕：編2500萬元助廠商分散市場

美國總統川普對全球祭出對等關稅政策，台灣目前仍未收到關稅稅率，而美國關稅政策將於8月1日上路。台中市長盧秀燕表示，中市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。