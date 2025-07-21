對美關稅拖到726公布？ 趙少康直言：消息就是32％

罷免投票倒數，國民黨立委徐巧芯今早邀請前中廣董事長趙少康車隊掃街，會前媒體訪問時，趙少康提到台灣對美國關稅議題，他直言得到的消息就是稅率就是32％，依民進黨政府個性，關稅談的好早就到處宣傳，現在就是要刻意拖到7月26日。

趙少康被問及救災救國論後，他話鋒一轉談到美國總統川普的關稅，直呼為什麼民進黨政府不告訴我們關稅到底怎樣？今天都幾號了，這什麼國家機密？「我覺得民進黨最想拖過7月26日。」

趙少康說，他得到的消息是台灣對美關稅率就是32%，絕對不會太少，民進黨政府想要10%是絕對不可能，因為已經丟掉多少東西，「台積電給人家了、阿拉斯加的天然氣去投資、頁岩油要買，然後你（民進黨）到底讓了多少東西？然後你換了什麼東西為什麼不告訴我們呢？」

他也說，台灣的關稅就是32%，網路也還是32%，民進黨說希望爭取到20%以下，目前19%這個數字是印尼。「但印尼就全部開放、關稅是零，還要買美國的50架波音飛機、近50億美金的農產品及150億的其他東西，也不過就是交換到19%，那台灣要怎樣啊？」

他說，依民進黨的個性，如果關稅談的條件好，早就大名大放大張旗鼓、到處宣傳，現在一句話都不敢講，就是要拖到7月26日，民進黨實在太險惡，實在太壞了。

媒體追問32%的根據，徐巧芯幫忙補充，網路上面有一個網頁，都會定時的去公布那每一個國家現在的關稅匯率，那當然這個網站的依據等還要待查證，但是確實有一個網站，上面已經有做相關的評論。

徐巧芯說，民進黨政府要把關稅議題拖到7月26日，就是趁著國民黨立委被罷免掉後，就沒有人去監督政府，到時候所有產業，像是農產品零關稅、基因改造食品進來不能標示、萊豬的劑量等，以及傳統五金等產業零關稅。

她也說，如果大惡罷成功，之後愛怎麼修法就怎麼修法，首要是把韓國瑜從立法院長拉下來，然後再將普發現金1萬元、國定假日5天、財畫法等福國利民政策收回去，更是趁著罷免、補選的空窗期。

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