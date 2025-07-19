陳柏惟喻「剴剴條款」如「砂石車條款」恐增殺童 陳玉珍：不了解實務

立法院昨日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂「剴剴條款」，包括增訂第272條之1，修正第286條，對虐童致死者處以極刑。但前立委陳柏惟對修正第286條表示疑慮，認為可能產生砂石車司機肇事後乾脆把對方輾死情況。國民黨立委陳玉珍今批根本是「法匠」，砂石車司機肇事後輾死對方與賠償金多寡有關，與刑責無關。

陳柏惟表示，「抱歉，請問一下今天這種看起來像虐童集團的共犯修法是誰修的？故意比虐待輕，這種鼓勵下重手的法律怎麼會出現在台灣？」他以過去的「砂石車條款」舉例，提到還記得以前的砂石車條款的判罰「生不如死」，居然在30年後重現，「我高度懷疑這是修法者裡面有共犯」。

身為九州大學國際公法碩士的陳玉珍說，有些人說修刑法第286條會產生像砂石車司機撞到人以後，故意把對方輾死的情形發生，這些人士可能是法匠，沒有真正了解社會上的實務。

陳玉珍解釋，砂石車司機撞到人會希望把對方輾死，是因為金錢的關係，不是因為法律後果，因為他們擔心如果直接撞死人是付500（萬），沒有撞死的話要付一輩子，可能是2000萬，所以是考慮到要付的賠償金有多少，而不是說撞死可能是什麼刑責，受傷可能是什麼刑責，來決定要不要做此行為。要接地氣才知道這情形。

陳玉珍強調，修刑法第286條，虐待兒童致死本就罪該萬死，除了應該這樣做外，也是一個宣示，讓社會知道「兒童是我們的未來、我們的下一代」，絕對不能虐待，把7歲當作分水嶺，因為7歲是無行為能力人。

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