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綠集體反對剴剴條款 傅崐萁轟「跟權貴在一起」呼籲：走回人間

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）今天對於虐童修法一事，批評民進黨離人民愈來愈遠。記者王燕華／攝影
國民黨立院黨團總召傅崐萁（中）今天對於虐童修法一事，批評民進黨離人民愈來愈遠。記者王燕華／攝影

立法院昨通過「剴剴條款」，但表決時，民進黨立委45人反對，引發熱議。國民黨立院黨團總召傅崐萁今批，這是國家早就該做的事情，民進黨只跟權貴在一起，不要離人民愈來愈遠，呼籲「走回人間」。

昨日院會處理條文時，朝野對刑法增訂第272之1條凌虐未滿7歲孩童致死，處死刑或無期徒刑並無爭議，但在修正286條，若凌虐7歲以下幼童，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑，出現分歧。

修正286條表決時，藍白立委加上邱議瑩共60人同意、綠委45人反對，邱議瑩事後表示，因操作失誤才按下同意按鈕。全案交付三讀表決時，民進黨立委全數未投票。

傅崐萁今天接受媒體訪問時表示，孩子的成長只有一次，虐待7歲以下的幼兒不僅不人道，更是非常殘忍的事情，孩子受虐後即便能夠僥倖生存下來，但心裡陰影永遠沒有辦法恢復。

傅崐萁說，因為剴剴案，社會大眾再一次瞭解，必須全民共同守護孩子，讓孩子無憂無慮快樂成長，不能讓社會安全網不斷有破洞。這次修法，就是要用最重的刑法，包括死刑、無期徒刑等，讓虐兒致死者要徹底的繩之以法，才能斷絕未來可能再發生這樣不人道的慘案。

「民進黨不要離人民愈來愈遠。」傅崐萁說，這是國家該做的事情，而且早就該做了，從剴剴案發生，行政院就應該主動提案，而不是由在野黨提案，民進黨國會黨團還要站出來反對，政府都不能站出來保護孩子，可見民進黨政府這8、9年來的腐敗，已經忘記基層百姓的辛苦，只跟權貴在一起，離人民愈來愈遙遠，他要呼籲民進黨走回人間、走回基層、走向人民。

立法院會昨三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責。本報資料照片
立法院會昨三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責。本報資料照片

民進黨 死刑 傅崐萁

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