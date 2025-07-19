剴剴案修法三讀！虐死未滿7歲童 最重死刑

劉姓保母姊妹虐死一歲男童「剴剴」案震驚社會，立法院昨三讀通過刑法部分條文，增訂二七二之一條，凌虐未滿七歲孩童致死，處死刑或無期徒刑；另修正通過二八六條，若凌虐七歲以下幼童，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

三讀表決 綠委全數未投票

昨日院會處理條文時，朝野對刑法增訂第二七二之一條並無爭議，但在處理二八六條修正案，朝野出現分歧，因此上演表決大戰。藍白加上民進黨立委邱議瑩共六十人同意、綠委四十五人反對，邱議瑩事後表示，因操作失誤才按下同意按鈕。

全案交付三讀表決時，民進黨立委全數未投票，藍白以贊成五十九人、反對○人通過法案。

過去曾上凱道聲援剴剴的剴剴媽媽群，昨天發聲明指出，三讀通過落槌的那一刻，「激動的心情，久久無法言語」，這是一場遲到太久，終於抵達的正義，「謝謝愛剴剴的每一位」，也希望賴清德總統能看見並傾聽人民的訴求與聲音。

二○二三年台北市一歲男童「剴剴」遭受劉姓保母姊妹虐待，檢方解剖剴剴遺體發現身上有多處瘀傷與骨折、牙齒斷裂等，慘狀連承辦檢察官都不忍，檢方最後依凌虐兒童妨害身心發展致死等罪起訴劉姓姊妹，各界也疾呼修法加重虐童刑責。

朱立倫譴責綠 不願提高刑責

立院昨日三讀刑法增修條文，增訂第二七二之一條「虐殺嬰幼兒罪」，對於未滿七歲者犯刑法二七一條（殺人罪）者，加重其刑二分之一；對未滿七歲者，以凌虐方式犯殺人罪者，處死刑或無期徒刑。此外，未遂犯罰之、預備犯處五年以下有期徒刑。

三讀還通過「刑法」二八六條修正案，對於未滿七歲之人，犯刑法第二八六條第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或十二年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或十二年以上有期徒刑。

「剴剴的哭聲，全台灣都聽見了」，國民黨主席朱立倫昨天表示，令人震驚的是，立法院表決時民進黨竟然全體反對，他強力譴責民進黨不願提高刑責，相信民眾看在眼裡也絕不會原諒民進黨的冷血，並呼籲民眾投下不同意罷免票，守護為孩子挺身而出的立委。

綠委：不同法律概念 遭模糊

民眾黨立委陳昭姿提到剴剴案，說這樣的惡行若只是用傷害致死看待，就成為沉默的共犯。對於凌虐兒童致死，態度就是零容忍，「你敢下手，我就讓你付出最大的代價。」

民進黨立委林俊憲說明，民進黨團支持虐殺兒童罪可處死刑，但民進黨團反對刑法二八六條修法，原因在於「虐殺兒童」與「凌虐致死」，是兩個不同法律概念，一個是故意虐待、故意致死；一個是故意虐待、過失致死。兩者刑度修法後，將變成幾無差別，法務部也反對兩個不同法律概念被模糊，所以民進黨團對二八六條修法持反對態度。

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