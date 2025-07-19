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虐殺孩童判死入法 剴剴媽媽群：盼總統持續聽見訴求
過去曾上凱道聲援剴剴的剴剴媽媽群，昨發聲明感嘆街頭倡議是有意義的，並直言「這場正義遲到太久」，話鋒一轉說，修法只是改變的第一步，懇切希望賴清德總統持續聽見人民訴求。
剴剴媽媽群發聲明表示，刑法第二七二之一條與第二八六條修正案，三讀通過落槌那一刻，激動的心情只能抱頭痛哭，久久無法言語，這是場遲到太久、終於抵達的正義。
剴剴媽媽群說，數不清多少次，看新聞上孩子滿身累累的傷痕、逝去的生命，只能痛罵著加害者卻無能為力，但在凱道上淋的雨、街頭的倡議、社群平台的呼召，都是有意義的，是為了不要再有下一個剴剴。
他們也沒有忘記承勳（新北校園割喉案死者），這個和剴剴相隔一天離開的孩子，期待少事法能在這個暑假加入議程。
昨天剴剴網路爸媽群、兒虐零容忍群組、孩想陪你長大聯盟等民間團體，都一起在議場見證三讀通過那一刻，「那是用一條條寶貴小生命所換來的，我們想說，孩子，願祢安息」。
然而，修法只是改變的第一步，刑法增訂與修法只是為兒虐劃下底限，更重要的是台灣急迫地需要一個跨領域、統籌規畫資源的單位，也就是兒少保護部的成立，從前端搶救機制，接住更多的孩子。
希望賴清德傾聽人民的訴求，親自面見民團，盼望五一○凱道上遞交出去的八點四萬份陳情書，沒被淹沒。
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