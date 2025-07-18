聽新聞
0:00 / 0:00

民進黨立委舉牌支持「剴剴條款」卻不投票 黃國昌批打假球

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
網紅「館長」陳之漢挺國民黨立委牛煦庭，批民進黨執政9年亂花錢。記者陳俊智／攝影
網紅「館長」陳之漢挺國民黨立委牛煦庭，批民進黨執政9年亂花錢。記者陳俊智／攝影

罷免投票倒數8天，國民黨桃園立委牛煦庭今晚在龜山舉辦反罷免演講，除了藍營大咖站台，民眾黨主席黃國昌、網紅館長「陳之漢」也到場力挺，數以百計民眾情緒激動，不斷呼應台上演講者喊「反罷免」。

立委洪孟楷說，還假於民是牛煦庭在立院擔任召委，四處溝通整合出來的，這麼好的立委，一定要讓他留在國會，「給我們一張票，我們做牛做馬加倍報答」。

黃國昌表示，民進黨會把牛煦庭當成眼中釘，理由是牛不打假球，還讓民進黨原形畢露。曹興誠說打假球的人比較認真，搞惡罷的人已經語無倫次了。今天在立法院最重要的法案就是凌虐兒童加重刑罰，這是台灣社會共識，原本以為這是可以超越政黨的法案，結果民進黨二讀投反對票、三讀不投票，然後一群民進黨立委拿著牌子說自己同意，令人傻眼，這就是打假球。

黃國昌說，牛煦庭不只讓民進黨原形畢露，還在立法院幫大家爭取權益，幫警察、消防爭取原本應該有的權益，最後臨門一腳就是牛煦庭。牛煦庭是一個有理念、有原則、不打假球的立委，這樣的立委如果不挺，要挺什麼樣的立委。726這一戰攸關台灣能不能有完整的民主制度，也攸關台灣會不會變成一言堂，拜託大家不分黨派，站出來投「不同意罷免」。

陳之漢表示，颱風重創台灣，民進黨還在搞大罷免，現在颱風又來了，就看賴清德還剩下多少票。一直選舉跟罷免，大家都不用做事，這是國家該做的事嗎？民進黨執政9年，槍枝氾濫、兒童被虐死，國家什麼時候只能原諒壞人，好人只能瑟瑟發抖，9年過去，民進黨只把媒體控制得更牢，這是國家的不幸。如果立委被罷免掉，我們的錢誰來幫忙顧？自己的台灣自己救，一定要出來投票，守著牛煦庭。

黃國昌 陳之漢 虐童 罷免 牛煦庭 民進黨 剴剴案

延伸閱讀

颳強風飄雨…牛煦庭反惡罷演講 藍白大咖到場力挺

為林德福站台反罷免 黃國昌：投下不同意票對民進黨說不

經濟部稱颱風毀損光電板99%清完 黃國昌秀照片打臉

台鐵刪總經理需軌道背景 黃國昌：民進黨腦滿肥腸還沒吃飽？

相關新聞

剴剴案修法三讀！虐死未滿7歲童 最重死刑

劉姓保母姊妹虐死一歲男童「剴剴」案震驚社會，立法院昨三讀通過刑法部分條文，增訂二七二之一條，凌虐未滿七歲孩童致死，處死刑...

虐殺孩童判死入法 剴剴媽媽群：盼總統持續聽見訴求

過去曾上凱道聲援剴剴的剴剴媽媽群，昨發聲明感嘆街頭倡議是有意義的，並直言「這場正義遲到太久」，話鋒一轉說，修法只是改變的...

虐殺孩童審判真能處死？律師認不容易

立法院修正刑法部分條文，虐殺孩童最重可處死刑；法務部表示，針對虐殺兒童案件一向的立場就是嚴懲重罰，至於修法結果尊重立院決...

民進黨立委舉牌支持「剴剴條款」卻不投票 黃國昌批打假球

罷免投票倒數8天，國民黨桃園立委牛煦庭今晚在龜山舉辦反罷免演講，除了藍營大咖站台，民眾黨主席黃國昌、網紅館長「陳之漢」也...

修法通過！虐殺兒童判死 剴剴媽媽群：希望賴清德持續聽見人民訴求

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑二分之一、以凌虐方式殺害未滿7歲之人...

「遲到太久的正義」加重虐童刑責三讀 剴剴網路爸媽群籲設兒少保護部

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責等，「剴剴網路爸媽群」等發表聯合聲明表示，此為遲來的正義，也籲設立兒少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。