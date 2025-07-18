修法通過！虐殺兒童判死 剴剴媽媽群：希望賴清德持續聽見人民訴求

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑二分之一、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑等規定。過去曾上凱道聲援剴剴的剴剴媽媽群，今天發聲明感嘆街頭倡議是有意義的，直言「這場正義遲到太久」，話鋒一轉說，修法只是改變的第一步，懇切希望賴清德總統持續聽見人民訴求。

剴剴媽媽群聽聞加重虐童刑責，對外發聲明表示，刑法第272-1條與第286條修正案，三讀通過，落槌的那一刻，激動的心情，只能抱頭痛哭，久久無法言語，這是一場遲到太久，終於抵達的正義。

剴剴媽媽群說，數不清多少次，看著新聞上孩子滿身累累的傷痕、逝去的生命，只能痛罵著加害者卻無能為力，但今天知道，在凱道上淋的雨、吹的風、流的汗水和眼淚，每一次街頭的倡議、社群平台的呼召，都是有意義的，都是為了不要再有下一個剴剴。

同時，他們也沒有忘記承勳（新北校園歌喉案死者），這個和剴剴相隔一天離開的孩子，期待少事法能在這個暑假加入議程，也期望暑假後，父母都能安心讓孩子走進校園後，還可以平安回家。

今天，剴剴網路爸媽群、兒虐零容忍群組、孩想陪你長大聯盟、童聲童想，和一路走來的所有民間團體，還有許許多多關心孩子的人民，一起在議場見證三讀通過的那一刻，「那是用一條條寶貴小生命所換來的，我們想說：孩子，願祢安息」。

然而，修法只是改變的第一步，刑法增訂與修法只是為兒虐劃下底限，更重要的是台灣急迫地需要一個跨領域、統籌規劃資源的單位——兒少保護部的成立，從前端搶救機制，能夠接住更多的孩子。

剴剴媽媽群懇切地希望賴清德總統能看見並傾聽，人民的訴求與聲音，能夠親自面見民團，走進人民的心中，盼望著510凱道上遞交出去的8.4萬份陳情書，沒有被淹沒。

剴剴媽媽群最後說，謝謝愛剴剴的每一位、謝謝相信我們的每一位、謝謝奮力發聲的每一位、謝謝堅持不放棄的每一位、謝謝依舊與我們並肩站在一起的每一位。

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