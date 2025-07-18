「遲到太久的正義」加重虐童刑責三讀 剴剴網路爸媽群籲設兒少保護部

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責等，「剴剴網路爸媽群」等發表聯合聲明表示，此為遲來的正義，也籲設立兒少保護部，接住更多的孩子。

男童「剴剴」遭虐死案引發社會關注，外界關注是否修法加重刑責，嚴懲虐童行為；立法院會今天經表決，三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑1/2、以凌虐方式殺害未滿7歲之人處死刑或無期徒刑等規定。

對此，「剴剴網路爸媽群」、兒虐零容忍等團體今天發表聯合聲明指出，數不清已經多少次看到受虐孩童滿身累累的傷痕、逝去的生命，卻只能痛罵著加害者而無能為力，刑法部分條文修正案三讀通過「是一場遲到太久，終於抵達的正義」。

聲明也說，修法只是改變的第一步，刑法增訂與修法只是為兒虐劃下底限，更重要的是台灣急迫地需要一個跨領域、統籌規劃資源的單位，也就是兒少保護部的成立，從前端搶救機制，能夠接住更多的孩子。

聲明懇切地希望，中華民國最高領導人能夠看見並傾聽人民的訴求與聲音，能夠親自面見民團，走進人民的心中，也盼望著510凱道上遞交出去的8.4萬份陳情書，沒有被淹沒。

「剴剴網路爸媽群」5月10日於凱道舉辦「終結兒虐，陪你長大」集會行動，最後收集逾8萬份陳情書，提出包含設立「兒少保護部」 、增設有給職兒少保護專責醫師、建立兒虐專責社工制度、增訂刑法第271-1條「虐殺兒童罪」等訴求。

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