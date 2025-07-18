「剴剴條款」45名綠委逆風不投票 國民黨團：變相包庇虐童犯

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
「剴剴案」震驚全台，立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，虐殺7歲以下孩童最重可處死刑。國民黨立院黨團表示，今日民進黨立委在民進黨團總召柯建銘一聲令下，對藍白所提第286條修正動議，集體投下反對票，最後在藍白共同支持下，以60票贊成，45票反對，多數通過，民進黨變相包庇虐童犯的行徑，必須被歷史記住。圖／國民黨團提供
「剴剴案」震驚全台，立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，虐殺7歲以下孩童最重可處死刑。國民黨立院黨團表示，今日民進黨立委在民進黨團總召柯建銘一聲令下，對藍白所提第286條修正動議，集體投下反對票，最後在藍白共同支持下，以60票贊成，45票反對，多數通過，民進黨變相包庇虐童犯的行徑，必須被歷史記住。圖／國民黨團提供

剴剴案」震驚全台，立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，虐殺7歲以下孩童最重可處死刑。國民黨立院黨團表示，今日民進黨立委在民進黨團總召柯建銘一聲令下，對藍白所提第286條修正動議，集體投下反對票，最後在藍白共同支持下，以60票贊成，45票反對，多數通過，民進黨變相包庇虐童犯的行徑，必須被歷史記住。

國民黨團表示，剴剴的生命不能白白逝去。今日院會三讀增訂刑法第272條之1，加重兒虐刑責，明定殺死未滿7歲者，加重其刑二分之一。虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑，並處罰未遂犯；修訂刑法第286條，對未滿7歲者施虐致死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。同條增訂對於意圖營利，對未滿7歲者，施以凌虐，或用他法足以妨害其身心健全或發育，因而致死，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑。

國民黨團強調，國民黨團對兒虐零容忍，面對民進黨拖延修法、反對虐童刑罰加嚴，表達最沈重的譴責，虐童是惡性重大的犯罪，民進黨還在為他們擔心處罰過重，這不是冷血，又是什麼？

國民黨團指出，此次修法，民進黨團、行政院、法務部何其冷漠，完全沒有提案或修正動議，消極應對，並以朝野協商冷凍期一個月拖延修法。之前民進黨中選會違法否決「國民黨團反廢死公投」，不交付全民公投。現在對人神共憤的虐童犯還企圖以立法技術手段來包庇，其實民進黨就是中華民國包庇罪犯的全民公敵。

國民黨團提到，今日民進黨立委在柯建銘一聲令下，對藍白所提第286條修正動議，集體投下反對票。最後在藍白共同支持下，以60票贊成，45票反對，多數通過。民進黨變相包庇虐童犯的行徑，必須被歷史記住。

國民黨團表示，今日在進行全案表決時，明明民進黨立委全體在場，卻又在表決過程中集體缺席，不敢留下全案反對的國會紀錄，何其雙標，何其偽善，不是反對修法嗎？為何又不敢留下國會紀錄？

國民黨團總結，今天民進黨包庇虐童犯雙標偽善的行徑，必須被公開。人在做，天在看。

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