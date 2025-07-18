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「剴剴條款」三讀通過 虐殺7歲以下童最重死刑
投反對票的民進黨團提出支持增訂「虐殺兒童罪」可處死刑，其中當過法官民進黨立委吳秉叡質疑，第286條修正後的罪刑與第272條之1幾乎相當，難見差異，他質疑民眾黨是以民粹方式處理。
當過律師的民進黨立委莊瑞雄則表示，沒有人反對虐殺兒童處極刑，但不能亂修，應該放在殺人罪章，卻放在傷害罪章，不要以為定在7歲以下就可以杜絕，還反問，「那8歲呢？9歲呢？」，呼籲不要倉促立法，依剴剴案的情況，給他來審照樣可以判到死刑。
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