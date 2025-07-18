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剴剴條款通過！立院三讀修刑法 虐殺嬰幼兒判死
三讀條文明定，對於未滿7歲之人，犯該項條文之罪者，加重其刑1/2。對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯該項條文之罪者，處死刑或無期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備犯第二項之罪者，處5年以下有期徒刑。
三讀條文指出，對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6個月以上5年以下有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。對於未滿7歲之人，犯前二項之罪者，依各該項之規定加重其刑1/2。
三讀條文規範，對於7歲以上未滿18歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。對於7歲以上未滿18歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。
三讀條文也指，對於未滿7歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑。
提案修法立委包括張智倫、賴士葆、陳亭妃、郭昱晴等等在內達數十多個版本。張智倫指出，司法是維護正義的最後防線，期盼透過此次修法，加重刑罰以保護兒少、嚇阻暴力，建立「兒虐零容忍」的社會，讓每個孩子在安全與被尊重中成長茁壯。
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