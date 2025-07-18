聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴條款通過！立院三讀修刑法 虐殺嬰幼兒判死

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
《刑法》272之1條及286條修正案三讀通過。記者歐芯萌／攝影
《刑法》272之1條及286條修正案三讀通過。記者歐芯萌／攝影

北市剴剴虐童案受到各界高度矚目，被告保母劉彩萱無期徒刑、劉若琳18年有期徒刑，不少民眾認為判決過輕應處以死刑。立法院會18日三讀通過，增訂《刑法》272之1條及286條修正案，明定虐殺嬰幼兒刑期加重到死刑。

三讀條文明定，對於未滿7歲之人，犯該項條文之罪者，加重其刑1/2。對於未滿7歲之人，以凌虐方式犯該項條文之罪者，處死刑或無期徒刑。前項之未遂犯罰之。預備犯第二項之罪者，處5年以下有期徒刑。

三讀條文指出，對於未滿18歲之人，施以凌虐或以他法足以妨害其身心之健全或發育者，處6個月以上5年以下有期徒刑。意圖營利，而犯前項之罪者，處5年以上有期徒刑，得併科300萬元以下罰金。對於未滿7歲之人，犯前二項之罪者，依各該項之規定加重其刑1/2。

三讀條文規範，對於7歲以上未滿18歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。對於7歲以上未滿18歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

三讀條文也指，對於未滿7歲之人，犯第一項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。對於未滿7歲之人，犯第二項之罪，因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑。

提案修法立委包括張智倫、賴士葆、陳亭妃、郭昱晴等等在內達數十多個版本。張智倫指出，司法是維護正義的最後防線，期盼透過此次修法，加重刑罰以保護兒少、嚇阻暴力，建立「兒虐零容忍」的社會，讓每個孩子在安全與被尊重中成長茁壯。

陳亭妃 死刑

延伸閱讀

公辦電視罷免說明會缺席 張智倫FB貼支持者短片反大罷免

張智倫未出席罷免說明會 罷團批：黨意的橡皮章

民進黨：張智倫隱匿美國資產 停止說謊誠實面對

李四川中和陪張智倫反罷免 批民進黨「就是獨裁」

相關新聞

剴剴案修法三讀！虐死未滿7歲童 最重死刑

劉姓保母姊妹虐死一歲男童「剴剴」案震驚社會，立法院昨三讀通過刑法部分條文，增訂二七二之一條，凌虐未滿七歲孩童致死，處死刑...

虐殺孩童判死入法 剴剴媽媽群：盼總統持續聽見訴求

過去曾上凱道聲援剴剴的剴剴媽媽群，昨發聲明感嘆街頭倡議是有意義的，並直言「這場正義遲到太久」，話鋒一轉說，修法只是改變的...

虐殺孩童審判真能處死？律師認不容易

立法院修正刑法部分條文，虐殺孩童最重可處死刑；法務部表示，針對虐殺兒童案件一向的立場就是嚴懲重罰，至於修法結果尊重立院決...

民進黨立委舉牌支持「剴剴條款」卻不投票 黃國昌批打假球

罷免投票倒數8天，國民黨桃園立委牛煦庭今晚在龜山舉辦反罷免演講，除了藍營大咖站台，民眾黨主席黃國昌、網紅館長「陳之漢」也...

修法通過！虐殺兒童判死 剴剴媽媽群：希望賴清德持續聽見人民訴求

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責，包括增訂殺害未滿7歲之人加重其刑二分之一、以凌虐方式殺害未滿7歲之人...

「遲到太久的正義」加重虐童刑責三讀 剴剴網路爸媽群籲設兒少保護部

立法院會今天三讀修正通過刑法部分條文，加重虐童刑責等，「剴剴網路爸媽群」等發表聯合聲明表示，此為遲來的正義，也籲設立兒少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。