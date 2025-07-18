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「剴剴條款」三讀通過！虐殺7歲以下童最重死刑 45綠委反對

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
立法院三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑。法案通過後藍白立委一起高呼口號。記者胡經周／攝影
立法院三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處死刑或無期徒刑。法案通過後藍白立委一起高呼口號。記者胡經周／攝影

立法院今日三讀通過「刑法」部分條文修正，增訂第272條之1，對未滿7歲者犯殺人罪，加重其刑2分之1，倘虐殺未滿7歲者，處死刑無期徒刑；另也修訂第286條，凌虐未滿7歲者因而致死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑。不過在第286修法時，以表決方式處理，與會的民進黨立委幾乎全數投下反對票，唯民進黨立委邱議瑩投下贊成票。

剴剴案」震驚全台，就連承辦檢察官見了剴剴遺體都心痛落淚。全台掀起撻伐惡保母聲浪，輿論也紛紛要求虐殺7歲以下幼童或虐待幼童致死，最重刑罰必須納入極刑。

國民黨立委吳宗憲補充說明，他表示，虐殺比一槍斃命、一刀斃命更可惡，他描述剴剴遺體狀態，忍不住說「這是人幹的事情嗎？」他連說三次，「虐殺幼童罪該萬死」。

在民意高漲的情況下，立法院今日三讀通過刑法部分條文修正，增訂第272條之1，殺未滿7歲者加重其刑2分之1。對未滿7歲者，以凌虐方式殺之，處死刑或無期徒刑。該條內容納入處罰未遂犯。倘是預備犯虐殺未滿7歲者，處5年以下有期徒刑。

本次修法也修訂第286條，對於7歲以上未滿18歲者，施以凌虐，或用他法足以妨害其身心健全或發育，因而致死，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。

倘意圖營利，對於7歲以上未滿18歲者，施以凌虐，或用他法足以妨害其身心健全或發育，因而致死，處無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

對未滿7歲者施以凌虐，或用他法足以妨害其身心健全或發育，因而致死，處死刑、無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者，處10年以上有期徒刑。

倘意圖營利，對未滿7歲者，施以凌虐，或用他法足以妨害其身心健全或發育，因而致死，處死刑、無期徒刑或12年以上有期徒刑；致重傷者，處無期徒刑或12年以上有期徒刑。

此外，針對第286條修法，以表決方式處理，60位同意，45位反對，反對者全為民進黨立委。

在討論第286條修法時，民進黨立委吳秉叡質疑，第286條修正後的罪刑與第272條之1幾乎相當，難見差異，他質疑民眾黨是以民粹方式處理。

民進黨立委莊瑞雄稱在野黨立委是「不入流的政治家」，沒有人反對虐殺兒童處極刑，但不能亂修，應該放在殺人罪章，卻放在傷害罪章，不要以為定在7歲以下就可以杜絕，不要倉促立法，依剴剴案的情況，給他來審照樣可以判到死刑。

民進黨立委吳思瑤說，今日藍白表演積極，但在剴剴案發生後表現冷血無情，保護兒少應從制度開始。案發後，是新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安互踢皮球，是國民黨立委護航時任兒福聯盟董事的藍委王育敏，藍委徐巧芯還比「腦袋阿達」的手勢。先包庇，再民粹修法。

立法院長韓國瑜。圖／聯合報資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報資料照片

虐殺 立法院 無期徒刑 死刑 剴剴案

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