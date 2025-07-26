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丹納絲颱風重創北門高中百年老樹 各地校友響應捐助搶救

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
丹納絲颱風重創北門高中所有校樹連百年老樹都傾倒，各地校友響應捐助搶救。圖／讀者提供
丹納絲颱風重創北門高中所有校樹連百年老樹都傾倒，各地校友響應捐助搶救。圖／讀者提供

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丹納絲颱風造成台南北門高中校樹「傾倒殆盡」，近百歲印度黃檀、桃花心木林一片狼藉。因百餘萬元校樹處理費不在政府救災補助項目，校方發起校友募捐，呼籲各界支持。

校方表示，為早日恢復校園整潔，即時與廠商訂定契約修樹費用60萬，清理費用更高達60萬，經廠商加速處理逐區恢復校園整齊容貌。

校方表示，北中旅北校友會長吳清基，想到校園是老師、學生、校友共同的回憶，希望趕快把校園恢復往日的景象，先拋磚引玉捐款10萬元，希請校友們有錢出錢，有力出力，以歡喜心而為，不論金額大小，一起來共襄盛舉。

除了吳清基前校友會長陳英進、陳介元、21屆校友陳永昌10萬、台南市校友會理事長陳俊男都各捐10萬響應。

校方表示，感謝諸多校友熱心捐助災後復原經費，目前大致恢復整齊校園，因台南市傾倒樹木量太大，暫時無法運出校園，須堆積校園空曠處。

丹納絲颱風重創北門高中所有校樹連百年老樹都傾倒，各地校友響應捐助搶救。圖／讀者提供
丹納絲颱風重創北門高中所有校樹連百年老樹都傾倒，各地校友響應捐助搶救。圖／讀者提供

校園 台南 北門

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