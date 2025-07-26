台南災區未復原！不少人搭機返台投票 他呼籲年輕人「回家必做1事」

今（26）日為大罷免投票，不少民眾都返鄉投票。對此，一名住在台南的網友分享，之前颱風造成的損失，至今仍未完全恢復，他把泡水的傢俱搬到門前空地，十幾天過去都沒有清潔隊處理，打電話才得知有超過300戶預約，還需再等待，他也喊話回鄉投票的年輕人，能回老家探望長輩。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「台南某些區真的好慘」為題，指出之前的颱風，讓台南家中有不少泡水損壞的傢俱，搬到門前空地並通報清潔隊後，卻沒有人來處理，打電話才得知還有超過300戶在排隊。

這名網友進一步說明，除了傢俱還沒運走，破損的屋頂也在等廠商來拆除，完全無法想像恢復需要多久時間，擔心年輕人如果沒有回鄉幫忙，災後清理會變得更加艱難。雖然台南市這次沒有罷免案，但他希望搭飛機回來投票的年輕人，能夠抽空回老家看看。

貼文一出後，不少網友都表示「天災只能靠自己，好悲催」、「台南有罷免案的話，大概這禮拜就清完了」、「我在柳營，上班路上還是可以看到路邊有倒的樹還沒處理」、「我家附近路邊的也都還沒運走，估計要一個月才能運完」、、「清潔隊人力不足可以理解，但這時縣市政府就要協調其他部門支援」、「台南根本是第三世界，落後到屋頂吹走」。