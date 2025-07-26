嘉義光電板殘骸仍躺水上 彭啓明怒批：3案場看不到積極態度

嘉義沿海滯洪池光電案場仍有12.5萬片光電板待清運，環境部長彭啓明昨下通牒8月1日前須清完，否則每一個案場將重罰300萬元，且會按日連續處罰，尤其點名新庄、貴舍2、荷包嶼場「看不到積極的態度」，清運速度緩慢，至今仍有大量光電板在水上尚未處理。

彭啟明在臉書撂下重話，他非常不滿意嘉義新庄、貴舍2、荷包嶼毀損光電場，視察時完全看不到積極態度，他提醒業者「你們太令人失望，不早日清除回復原狀，就不用有未來」，8月1日未完成將偕同嘉義縣環保局開罰，一個滯洪池300萬元罰單，視天數持續累積。

布袋新塭滯洪池光電案場受損嚴重，永鑫能源資深董事胡根地說，起初找來專業處理業者清運，但速度較慢，水利署出動人力，調動大型機具及怪手，規畫動線並採用2輛怪手夾擊技術打撈，才讓清運速度變快，目前受損5萬片光電板已清理3萬3千片。

嘉義光電業者首次遇到大規模天災，在災後復原上較無經驗。立委蔡易餘說，義竹鄉新庄農場滯洪池是泰國業者，可能不熟悉台灣當地法規及地方關係，至今尚未接到業者求助訊息，去現場看到光電板殘骸，真的比想像中嚴重，希望業者可以積極盡速處理。

知情人士透露，義竹新庄農場光電案場泰國業者想回收還堪使用光電板，因此沒有使用大型機具開挖清運，採用人力下水打撈分類，清運速度較慢；布袋新塭滯洪池業者以大型機具打撈，挖土機一鏟光電板幾乎都會破裂，業者損失程度會較原本多，但速度較快。

彭啟明也指出，業者如果有需要幫忙，可以提出，經濟部長郭智輝承諾為幫忙，但還是要業者主動積極，而不是緩步作為，如果新塭滯洪池案場可以做得到，所有業者都必須能做到，積極清運的業者將給予鼓勵，同時要求進度較緩慢的光電案場要如期完成。