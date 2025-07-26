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卓揆：限期清理受損光電板 每周驗水質

聯合報／ 記者黃于凡魯永明吳淑玲／連線報導
行政院長卓榮泰（右）昨到嘉義縣視察新塭滯洪池光電板毀損清除進度，感謝業者配合政府快速清運。記者黃于凡／攝影
行政院長卓榮泰（右）昨到嘉義縣視察新塭滯洪池光電板毀損清除進度，感謝業者配合政府快速清運。記者黃于凡／攝影

丹娜絲颱風造成嘉南地區上萬戶民宅屋頂損毀，多處滯洪池光電案場受損，行政院長卓榮泰昨天南下視察災損復原進度，指示經濟部要調配大型機具與人力，支援業者限期清理大量毀損的光電板，至少每周一次定期檢驗，確保水質不受汙染。

卓榮泰到嘉義縣視察滯洪池光電板毀損清除進度，卓當場指示環境部對清理遲緩的業者訂出明確期限，經濟部也要主動協助業者一起解決問題，也表示水質安全非常重要，環境部與工研院已分別進行每2周1次、每周1次的定期檢測，此次清除作業經驗可作為未來解決問題的重要依據。

環境部長彭啓明說，有些光電案場清除速度緩慢，若8月1日未完成清運，每個案場將罰300萬元，雖然光電板對環境無害，但屬於事業廢棄物，須加強清除速度。

永鑫能源資深董事胡根地說，風災損失超過10億元，心真的很痛，也希望建立完善災後復原機制。

卓榮泰也到台南市七股區與將軍區關心災後民宅修繕及通訊修復情形，卓感謝台南市做工行善團及慈濟基金會協助民宅修繕，並表示政府已協調營造業同業公會及地方政府積極媒合工班投入，盡速完成修復工程。

嘉南地區仍有數千戶有線電視斷訊，手機通訊也還未全數恢復正常，造成居民不便，卓榮泰要求業者務必拿出最佳態度全力搶修，請電信業者於施工期間，持續派遣行動基地台車全力支援，修復完成前，要讓用戶了解請求協助的管道。

36歲台電嘉義區處員工李元瀚15日因搶修受損電力遭電擊不治，器捐遺愛，8月1日將在嘉市殯儀館舉行告別式，卓榮泰昨也到靈堂慰問李父及家屬，李父握住卓的手說「謝謝」，頓時語塞哽咽，眼角再次泛淚。

卓榮泰 光電板 滯洪池 廢棄物 彭啓明 丹娜絲颱風

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