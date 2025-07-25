嘉義縣滯洪池光電案場被颱風吹翻 卓榮泰南下視察清運進度

嘉義縣多處滯洪池光電案場被颱風吹翻，清運速度引起社會關注，環境部要求限期清理事業廢棄物，否則將開罰300萬元，行政院長卓榮泰今到嘉義縣視察新塭滯洪池及新庄農場滯洪池光電板毀損清除進度，肯定業者配合加速清除，也期許經濟部未來繼續主動協助。

卓榮泰說，肯定部分業者的效率、態度，跟政府站在同一個立場解決問題，未來還有很多機會為國家能源一起努力，另也要求環境部對清理遲緩的業者訂出明確期限，期許不用等到業者求助，人力上允許就大力幫忙，設法解決問題，並用這次經驗作為未來解決問題依據。

永鑫能源資深董事胡根地說，水利署調動大型機具及怪手，縣府提供空地暫置，環境部也協助接洽合格回收廠商，加速清運、分類及後送速度，行政部門與業者眾志成城，也是患難見真情，風災損失超過10億元，心真的很痛，也希望建完善災後復原機制。

環境部長彭啟明說，有些光電案場清除速度緩慢，若在8月1日未完成清運，每個案場將處以300萬元罰鍰，相當於1台賓士價格，當然對受災戶感同身受，趕快完成就能給予鼓勵，但沒完成就會依法開罰，雖然光電板對環境無害，但屬於事業廢棄物，需加強清除速度。

立委蔡易餘指出，布袋新塭滯洪池光電案場受損，業者採用軟性工法打撈光電板，可能會讓工期稍長；另義竹新庄農場滯洪池光電案場也受損嚴重，但因新庄場業者是泰國業者，可能不熟悉當地法規及地方關係，所以至今清運速度緩慢，也未求助，會再與業者溝通。

行政院長卓榮泰今到嘉義縣視察新塭滯洪池光電板毀損清除進度，感謝業者配合政府快速清運。記者黃于凡／攝影 行政院長卓榮泰（右一）今到嘉義縣視察新塭滯洪池光電板毀損清除進度，經濟部長郭智輝（右二）、環境部長彭啟明（左二）陪同。記者黃于凡／攝影 嘉義縣多處滯洪池光電案場受損嚴重，環境部長彭啟明（左一）要求業者盡速清除，否則每一場將開罰300萬元。記者黃于凡／攝影 嘉義縣多處滯洪池光電案場受損嚴重，新塭滯洪池光電案場業者損失超過10億元。記者黃于凡／攝影

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