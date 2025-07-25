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義竹毀損光電板清運緩慢 政院要協助業者加速移除

中央社／ 嘉義縣25日電

嘉義縣義竹鄉新庄滯洪池光電板設施，因颱風丹娜絲毀損嚴重，但業者清運速度慢，行政院長卓榮泰今天到場視察頗感不悅，要求業者有困難就要提出來，政府會協助處理。

卓榮泰今天在經濟部長郭智輝、環境部長彭啓明、民進黨立委蔡易餘陪同下，到嘉義縣布袋新塭與義竹新庄滯洪池視察因颱風丹娜絲毀損的光電板清運情形。

新塭毀損的光電板處理進度符合行政院預期，快清除完畢，但義竹方面大部分毀損的光電板還卡在滯洪池內，讓卓榮泰相當不悅，當場告訴這座光電場的泰國業者要儘速處理，遇到任何困難都要講出來，政府會協助，不會只要求何時清完。

郭智輝也告訴泰國業者，新庄滯洪池四周都是台糖的土地，毀損的光電板可先暫置，如果欠缺清除機具、人力，經濟部都可以協助，不要再拖下去。

蔡易餘接受中央社記者訪問說，義竹的光電廠商是泰國業者，可能不熟悉國內災後如何搶救，才會延宕；泰國廠商則說，他們也很急著要清，但卻找不到協助清運的公司。

卓榮泰與郭智輝結束視察光電板清運情形，隨即轉往因公殉職的台電嘉義區處36歲員工李元瀚靈堂，慰問家屬，並致贈慰問金。台電公司董事長曾文生、嘉義縣副縣長劉培東、民進黨立委陳冠廷、蔡易餘、王美惠今天都到靈堂致意。

泰國 嘉義 光電板 行政院

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