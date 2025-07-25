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丹娜絲風災重建拼加速！修一棟補3萬、能線上申請

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

為加速災區重建，行政院25日核定「丹娜絲風災家園復原上工津貼補助金」，鼓勵施工廠商投入屋頂及外牆修繕工作，每棟最高補助達3萬元。內政部表示，這項補助將採論件計酬方式，盼協助災民早日恢復生活。

內政部昨日在部務會報中說明災區重建進度，國土管理署也提出此補助案，由行政院迅速拍板通過。

內政部說明，補助金將根據修繕面積進行核發，每棟受損面積達100平方公尺以上，發給3萬元；若修繕面積介於20至100平方公尺，則補助1.5萬元。只要施工廠商完成修繕後，檢附修復前後照片等相關資料，向地方政府申請並通過審核，即可領取補助。

內政部進一步指出，目前已請營造公會協助盤點可投入的廠商與人力資源，建材方面如鋼構材、水泥瓦等，也會協調供應廠商穩定產量與價格，以利修繕順利進行。

至於慰助金部分，臺南市與嘉義縣已開放受理申請，民眾可透過線上或現場方式提出，包括房屋損壞照片及申請書件即可。截至25日，台南市已受理1萬4,554件，嘉義縣受理844件，合計1萬5,398件申請；嘉義市也於今日完成公告並開始受理。

內政部強調，颱風季節來臨，必須儘速完成災後修繕，避免次生災害影響民眾安全。未來將持續整合中央與地方資源，攜手民間力量，提供各項支持措施，協助受災戶早日回到穩定生活軌道。

颱風 內政部

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