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丹娜絲風災重創嘉市36處公園月底前清運升級 打造永續韌性嘉園

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
百年一遇丹娜絲颱風重創嘉市，路不通、燈不明，招牌掉落，民宅屋頂被吹走，市容滿目瘡痍，路樹及公園喬木倒伏嚴重，搶修復原。圖／嘉市府提供
百年一遇丹娜絲颱風重創嘉市，路不通、燈不明，招牌掉落，民宅屋頂被吹走，市容滿目瘡痍，路樹及公園喬木倒伏嚴重，搶修復原。圖／嘉市府提供

丹娜絲颱風重創嘉義市，市府展現搶救效率，在中央及縣市府支援下，災後5天搶通主要幹道與公園步道，目前全市38處公園，除嘉義公園與都會森林公園外，餘36處公園清運本月底前完成，同步規畫樹種重建、植栽養護與風險預警體系，打造永續韌性都市。

市府災後啟動「搶通、去化、清理、復原」4階段應變程序，7日起投入災後整建，9日搶通11條主要幹道、15個路段，10日搶通全市次要路段，接續投入綠化帶、公園倒伏樹木、樹枝等清運、園內步道搶通。全市38處公園步道全數搶通，除嘉義公園及都會森林公園因占地寬廣、樹木眾多，需清運時間，餘公園全數月底前清運完成。

市府開風災市容景觀復原會議，討論未來道路植栽樹種、養護，除延續施行成效良好路樹定期修剪、健檢，樹種選擇將著重抗風力強、根系穩固樹種，改善植栽區域，擴大樹穴空間、設透水鋪面，強化現在風險監控系統，結合都市計畫提出「水綠風廊」構想，以自然為基底，打造符合嘉市地景特性復原藍圖，強化城市綠色基盤，朝安全永續韌性城市邁進。

市長黃敏惠說，百年一遇丹娜絲颱風重創嘉市，路不通、燈不明，招牌掉落，民宅屋頂被吹走，市容滿目瘡痍，路樹及公園喬木倒伏嚴重，市府救災，感謝中央協助與各縣市府馳援，災後5日內完成主要幹道及重要節點的交通路口號誌搶通，盡最大努力，讓城市回歸日常。

「跌倒也要抓1把沙」，黃敏惠說，嘉市1906年梅山大地震實施「市區改正」，導入都市計劃，邁向現代化城市；丹娜絲颱風120年來首次登陸嘉義，重創城市，提醒城市進步不能只有建設，更需韌性，透過系統性復原方案，強化公園與行道樹體系韌性與永續發展，讓風災警訊成為讓城市朝永續韌性發展的契機。

百年一遇丹娜絲颱風重創嘉市，路不通、燈不明，招牌掉落，民宅屋頂被吹走，市容滿目瘡痍，路樹及公園喬木倒伏嚴重，搶修復原。圖／嘉市府提供
百年一遇丹娜絲颱風重創嘉市，路不通、燈不明，招牌掉落，民宅屋頂被吹走，市容滿目瘡痍，路樹及公園喬木倒伏嚴重，搶修復原。圖／嘉市府提供
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