快訊

柬埔寨火箭彈落在泰國境內超商 疑有「母子相擁」而亡

投票無望！柯文哲爭取726大罷免投票機會 法院裁定駁回理由曝光

小禎突切割6年造型師 向廠商致歉引波瀾！麥詩婷聲明曝光

風災台南6千萬善款撥公所、中央11億到位 慰助金下周入帳

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市工務局副局長鄒譽名（右）上午記者會說明6千萬元善款已撥給區公所，屋損20平方公尺以下慰助金下周就可入帳。記者吳淑玲／攝影
台南市工務局副局長鄒譽名（右）上午記者會說明6千萬元善款已撥給區公所，屋損20平方公尺以下慰助金下周就可入帳。記者吳淑玲／攝影

台南丹娜絲颱風屋損慰助金下周可入帳，市府工務局上午表示，6千萬善款已撥到公所，針對屋損未達20平方公尺每戶1萬元部分，另新增公寓大廈依門牌每戶發給3千元，都可以用善款支付；另市長黃偉哲臉書也透路中央迅速撥款11億，待議會完成墊付程序就可發放，協助災民早日回歸正常生活。

台南市府上午召開風災復原進度記者會表示，工務局副局長鄒譽名表示，慰助金分成兩部分，屋損20平方公尺以下每戶1萬元，是由台南市政府以善款支付，這部分有6千萬元已撥給各區公所，下周就可以開始發放給受災戶是最快能領到錢的。

另外市長黃偉哲核定住屋屬公寓大廈的部分，也納入屋損慰助金，以每一門牌發給慰助金3千元。這部分也是下周就可入帳；另共用部分以棟為單位，上限是10萬元，由中央撥款支付。

另中央核定超過20平方公尺未達100平方公尺每戶最高5萬元，超過100平方公尺每戶最高10萬元。這部分中央已預撥11億到市政府，市長黃偉哲感謝中央的大力協助，迅速撥款到位，下周起將會迅速來發放，解災民燃眉之急。

截至今日為止，台南市屋損慰助金已受理1萬6574件，其中線上申請為3879件。每戶最高5萬及10萬元是由中央慰助金部分，等議會通過墊付以後，就會立即發給公所來發放。

同時，因屋損件數龐大，修繕缺工的問題嚴重，已請中央來協助，盡速召集全國的工班來台南支援，加速災民重建家園的進度。

另交通局報告車損慰助金受理1482件件，隨到隨辦核定後立即撥款含線上；社會局說明死亡申請6件，重傷7件，淹水67件，安遷救助667件。

台南市長黃偉哲在臉書公布中央國庫署已撥款11億元，待議會完成墊付程序就可發給受災戶。圖／取自黃偉哲臉書
台南市長黃偉哲在臉書公布中央國庫署已撥款11億元，待議會完成墊付程序就可發給受災戶。圖／取自黃偉哲臉書

台南 災民 黃偉哲 丹娜絲颱風

延伸閱讀

大叔心懷網紅夢決定花錢實現 巧遇黃偉哲點醒才沒被騙

U12世界盃／25日開打 黃偉哲歡迎各國代表隊

U12世界盃少棒錦標賽明開打 亞太棒球村風災受損急搶修

日本眾議員拜會黃偉哲 討論台日防災合作等議題

相關新聞

風災台南6千萬善款撥公所、中央11億到位 慰助金下周入帳

台南市丹娜絲颱風屋損慰助金下周可入帳，市府工務局上午表示，6千萬善款已撥到公所，針對屋損未達20平方公尺每戶1萬元部分，...

丹娜絲颱風嘉義縣補助標準放寬 屋損可以戶為單位申請

為協助受丹娜絲颱風影響的嘉義縣民盡速恢復正常生活，嘉義縣政府23日公告修正「丹娜絲風災住屋毀損慰助實施計畫」，昨天召集鄉...

台南、嘉義災後重建卡關 盼各界伸援手

丹娜絲颱風造成嘉南地區上萬戶屋頂損毀，因缺工缺料修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，行政院長卓榮泰昨天宣布將提出上工津...

12.5萬片破損光電板未清 彭啓明下通牒

丹娜絲颱風重創嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池水面型太陽能光電板，風災過去近20天，仍有12.5萬片光電板待清運，引發居民...

農業部今啟動颱風受災畜牧專案輔導 畜禽舍每場最高補助500萬

丹娜絲颱風及0708豪雨重創畜牧業，災損逾新台幣4.3億元，農業部今稍早宣布啟動「114年丹娜絲颱風及0708豪雨畜牧專...

財政部率公股事業捐款1,600萬元 公股銀提供低利融資助南部賑災

7月6日丹娜絲颱風重創中南部，造成嚴重災情，財政部率各公股事業捐助1,600萬元，提供災區賑災及重建，以踐行企業社會責任...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。