風災台南6千萬善款撥公所、中央11億到位 慰助金下周入帳

台南市丹娜絲颱風屋損慰助金下周可入帳，市府工務局上午表示，6千萬善款已撥到公所，針對屋損未達20平方公尺每戶1萬元部分，另新增公寓大廈依門牌每戶發給3千元，都可以用善款支付；另市長黃偉哲臉書也透路中央迅速撥款11億，待議會完成墊付程序就可發放，協助災民早日回歸正常生活。

台南市府上午召開風災復原進度記者會表示，工務局副局長鄒譽名表示，慰助金分成兩部分，屋損20平方公尺以下每戶1萬元，是由台南市政府以善款支付，這部分有6千萬元已撥給各區公所，下周就可以開始發放給受災戶是最快能領到錢的。

另外市長黃偉哲核定住屋屬公寓大廈的部分，也納入屋損慰助金，以每一門牌發給慰助金3千元。這部分也是下周就可入帳；另共用部分以棟為單位，上限是10萬元，由中央撥款支付。

另中央核定超過20平方公尺未達100平方公尺每戶最高5萬元，超過100平方公尺每戶最高10萬元。這部分中央已預撥11億到市政府，市長黃偉哲感謝中央的大力協助，迅速撥款到位，下周起將會迅速來發放，解災民燃眉之急。

截至今日為止，台南市屋損慰助金已受理1萬6574件，其中線上申請為3879件。每戶最高5萬及10萬元是由中央慰助金部分，等議會通過墊付以後，就會立即發給公所來發放。

同時，因屋損件數龐大，修繕缺工的問題嚴重，已請中央來協助，盡速召集全國的工班來台南支援，加速災民重建家園的進度。

另交通局報告車損慰助金受理1482件件，隨到隨辦核定後立即撥款含線上；社會局說明死亡申請6件，重傷7件，淹水67件，安遷救助667件。 台南市長黃偉哲在臉書公布中央國庫署已撥款11億元，待議會完成墊付程序就可發給受災戶。圖／取自黃偉哲臉書

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