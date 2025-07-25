丹娜絲颱風嘉義縣補助標準放寬 屋損可以戶為單位申請
為協助受丹娜絲颱風影響的嘉義縣民盡速恢復正常生活，嘉義縣政府23日公告修正「丹娜絲風災住屋毀損慰助實施計畫」，昨天召集鄉鎮市公所召開說明會，擴大慰助範圍，放寬多戶共用門牌僅能申請1戶的限制，可以戶為單位申請，另車損、屋損都可線上申請。
經濟發展處表示，修正重點如明確「住屋」定義，涵蓋透天住宅與公寓大廈，以「戶」為單位進行審核；多戶共用同一門牌，只要具有獨立生活空間者，均可個別申請，旨在從寬、從簡、從速協助受災民眾，截至24日早上9時已有606件申請案。
縣長翁章梁表示，災後復原將以便民優先，彈性調整慰助金審查流程，全力協助災民順利申請，目前縣府已啟用一站式整合服務平台，提供民眾申辦屋損慰助金，大幅提升申辦效率，減少排隊等候時間。
縣府表示，符合資格受災戶應盡速申請，讓政府資源發揮最大效益，申請過程若遇困難，可向所在地公所反映，目前已整理申請流程、所需文件、聯絡窗口及負責單位，並持續更新補助進度，助受災戶早日重建家園。
嘉義縣政府官網完整災損補助資訊：https://www.cyhg.gov.tw/News.aspx?n=14547&sms=116827
住屋毀損慰助金線上申請：https://eservice.cyhg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=319
車輛泡水或外力毀損慰助線上申請：https://eservice.cyhg.gov.tw/eservice/apply_mode_directions2?itemId=320#v-pills-file01L
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