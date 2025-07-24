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農業部今啟動颱風受災畜牧專案輔導 畜禽舍每場最高補助500萬
丹娜絲颱風及0708豪雨重創畜牧業，災損逾新台幣4.3億元，農業部今稍早宣布啟動「114年丹娜絲颱風及0708豪雨畜牧專案輔導措施」，每場畜禽舍結構補助最高500萬元，具畜禽飼養登記證者，畜禽舍結構協助上限250萬元，申請期限至10月31日止。
丹娜絲颱風及0708豪雨對畜牧業造成廣泛損害，據通報災損已逾4.3億，為使受災區盡速回復生產，決定啟動「114年丹娜絲颱風及0708豪雨畜牧專案輔導措施」，加速復養復建。
本專案補助對象為本次丹娜絲颱風及0708豪雨受損，且領有畜牧場登記證書或畜禽飼養登記證的畜牧場，畜禽舍結構、飼料桶補助上限比率為80%，發電機為50%；每場畜禽舍結構補助金額上限為500萬元。
具畜禽飼養登記證的畜牧場，畜禽舍結構、畜牧設施（備）協助比率上限皆為50%，每場畜禽舍結構協助金額上限為250萬元。
農業部表示，申請期限為自本輔導措施函知直轄市、縣市始至今年年10月31日止，且須於2026年11月30日前完工，提出驗收申請，後續辦理現場驗收及核撥補助款。
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