12.5萬片破損光電板未清 彭啓明下通牒

丹娜絲颱風重創嘉義布袋新塭、義竹東後寮滯洪池水面型太陽能光電板，風災過去近20天，仍有12.5萬片光電板待清運，引發居民不滿。環境部長彭啓明昨坦言，有業者在清除工作上很不積極，已下最後通牒，8月1日前須清除完畢，否則一路重罰到最高一次罰300萬元。

環境部統計，此次颱風災損光電板數量約14.5萬片，約2800公噸，其中以嘉義縣約11.4萬片為多，約2200公噸；台南市災損數量約3.1萬片、600公噸。

然而丹娜絲颱風本月6日襲台，至今已快3周，嘉義、台南仍有大片破碎光電板待清除，緩慢的清除速度，也讓居民憂心會造成環境汙染。

彭啓明表示，前天經盤點，還剩下12.5萬片待清運，其中嘉、南7個光電案場，有3個背後的投資者都是泰商，清運上相當不積極，一下子說1個月會清完，一下又說20天 。

彭說，業者「要做不做」，自己當場發飆要準備開罰後，才說需要1周，他已警告最晚8月1日若沒全數清除就會開罰，會一路重罰到最高一次罰300萬。

此外，環境部已會同地方環保局，針對嘉義、台南災損光電場域，包括3個滯洪池與1個魚塭，就10項對人體有害的重金屬進行監測。結果顯示，有5到6項未檢出，包括鉛未檢出，銅也遠低於環境標準，僅部分場域的錳數值因當地背景值偏高外，其他數值皆未超過「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」。

彭啓明表示，下周還會再抽驗水質，光電板在水中雖然不會馬上溶出重金屬等物質，但若放了很久或被擠壓破壞，就像1根鐵釘丟到水中，生鏽的釘子在水中，你還敢不敢喝？要積極處理才行。

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