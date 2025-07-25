台南、嘉義災後重建卡關 盼各界伸援手

丹娜絲颱風造成嘉南地區上萬戶屋頂損毀，因缺工缺料修復遙遙無期，不少受災戶生活陷入困境，行政院長卓榮泰昨天宣布將提出上工津貼，補助工班1.5萬元至3萬元，加速復原速度。台南受災嚴重，市府社會局捐款專戶雖已募得近7000萬元，市府呼籲各界踴躍捐款，協助受災戶重建家園。

台南新營舊廍部落一名低收入戶的老婦人住家屋頂被颱風掀翻，雖然志工協助覆蓋帆布，但風雨一來帆布被掀起，雨水又滲入屋內，「每天都很擔心下雨，尤其聽說又有雙颱要來，真的很害怕！」

嘉義鹿草鄉68歲身障居民洪勇因颱風失去屋頂與廚房，生活陷入困境，他患小兒麻痺，靠縫補衣物與販售菱角包維生，即便艱苦仍自立自強，但颱風造成家電、家具損毀，連基本日常都難以維持，盼社會伸出援手。

災後多名民代、企業與宮廟紛紛響應捐助，其中有意角逐下屆台南市長的民進黨立委林俊憲也號召黨籍立委、市議員捐出600萬元；國民黨立委謝龍介與黨籍議員也宣布捐款200萬元；民進黨立委陳亭妃昨天也將265萬元選舉補助捐作災後救助，盼助受災戶早日恢復正常生活，台南市社會局長郭乃文說，所有捐款皆匯入社會救助金專戶。

台南市社區關懷據點災後未曾中斷服務，禮化社區發展協會執行長黃麗敏表示，憂獨居長者餓肚子，持續供餐與送餐，獨居的95歲陳姓婦人感動說「颱風隔天志工還來送餐，真的快哭了」。

嘉義縣府社會局指出，身障弱勢戶災後生活陷入困境，縣府已列案協助，房屋受損部分再評估轉介修繕。

行政院日前已核定家園復原慰助金，卓榮泰說，因工班人力缺乏，將提出上工津貼，針對屋頂損壞修復面積達100平方公尺以上提供3萬元，20到100平方公尺者1.5萬元，工程會主委陳金德已協調營造公會、地方政府等，加速地方復原速度。

嘉義縣太保市葉姓工程業者說，目前嚴重缺工，這項補助對人力調度應有幫助，可促使更多外縣市團隊加入復建工作。 台南佳里禮化社區關懷據點風災期間為長者送餐，獨居的95歲陳姓婦人（右）很感動。記者萬于甄／攝影

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