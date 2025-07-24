財政部率公股事業捐款1,600萬元 公股銀提供低利融資助南部賑災

7月6日丹娜絲颱風重創中南部，造成嚴重災情，財政部率各公股事業捐助1,600萬元，提供災區賑災及重建，以踐行企業社會責任。公股金融及非金融事業共12家聯合捐款1,600萬元，已全數捐入衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶。

另為積極協助受災情影響之企業或個人，財政部率公股銀行以自有資金辦理多項天然災害低利融資方案，積極提供受災戶相關金融協助，以利災區儘速重建復原，並於7月21日及23日出席立法院財政委員會考察台南地區經濟、教育及農業建設及該等建設預算執行情形座談會，宣導各項融資方案。為利各界周知，相關資訊已登載於財政部網站。

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