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協助丹娜絲受災戶 財政部公股事業捐款1600萬

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
丹娜絲颱風重創中南部，造成嚴重災情，財政部率各公股事業捐助1600萬元，提供災區賑災及重建。圖／本報資料照片
丹娜絲颱風重創中南部，造成嚴重災情，財政部率各公股事業捐助1600萬元，提供災區賑災及重建。圖／本報資料照片

丹娜絲颱風重創中南部，造成嚴重災情，財政部率各公股事業捐助1600萬元，提供災區賑災及重建，以踐行企業社會責任。

財政部指出，公股金融及非金融事業共12家聯合捐款1600萬元，已全數捐入衛生福利部公設財團法人賑災基金會所公布丹娜絲風災募款帳戶

此外，為積極協助受災情影響之企業或個人，財政部率公股銀行以自有資金辦理多項天然災害低利融資方案，提供受災戶相關金融協助，以利災區儘速重建復原，並於7月21日及23日出席立法院財政委員會考察臺南地區經濟、教育及農業建設及該等建設預算執行情形座談會，宣導各項融資方案。

財政 捐款 帳戶 受災戶 丹娜絲颱風 賑災基金會

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