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丹娜絲颱風肆虐 三受損太陽光電案場清運龜速…彭啓明震怒下通牒

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
環境部長彭啓明說明受損太陽能板清運情況。記者邱琮皓／攝影
環境部長彭啓明說明受損太陽能板清運情況。記者邱琮皓／攝影

丹娜絲颱風造成中南部水面型太陽能板大規模破損，引發當地居民與環保團體的憂心。環境部長彭啓明24日再度說重話，直指包括新庄滯洪池、貴舍2滯洪池、荷包嶼滯洪池等三場址在清除上相當不積極，已對業者下通牒，必須要在8月1日前清除完畢，否則一定會重罰。

丹娜絲颱風造成西南沿海的太陽能光電板受損嚴重。據統計，這次風災損害33個案場，合計受損的光電板總數約為14.5萬片，重量約2,800公噸，其中以嘉義縣11.4萬片最多、換算重量約為2,200公噸。

彭啓明多次南下親自督軍，要求光電案場業者務必要積極清理。彭啓明表示，最新的資料顯示目前剩下12.5萬片待清理，主要集中在6個案場，受損最嚴重的新塭滯洪池預計在24日將清理完畢，但另外還有新庄滯洪池、貴舍2滯洪池、荷包嶼滯洪池態度較不積極，「我們也要求他們在8月1日前一定要完成」。

彭啓明直言，這三個場址後面的投資者為泰國廠商，在現場清運很不積極，「我們問什麼時候可以拆完，一下說一個月、一下說20天，看到我發飆又說一個禮拜」，但現場動員人數與其他案場相比完全不一樣，所以已經對這三個案場下了通牒，預計下周還會再發函，告訴他們用廢清法重罰，最高可達一次300萬元。

另外，外界關心太陽能板會造成水質污染，彭啓明解釋，「水質我們全部會抽驗」，在上次抽驗後、下周一還會再抽驗，由於這些是滯洪池、裡面沒有魚，環境部也會針對漁電共生有受損的場址來檢驗，但這數量不多。

彭啓明表示，我們知道這些太陽能板業者損失很嚴重，但他們都有保險，但如果他們要把受損的太陽能板留在原地，「我相信台灣社會不允許這樣破壞土地的事情發生」，所以我們一定會去做，要求這些受損的太陽能板快速清除。

光電 颱風 太陽能 彭啓明

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