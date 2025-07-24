鼓勵工班助災區復原 內政部推每棟最高3萬元「上工津貼」

丹娜絲颱風重創南台灣，造成逾2萬3,000件民宅損壞。為加速修繕與復原，內政部24日宣布啟動多項措施，包括針對災區施工人員提供每棟最高3萬元的上工津貼補助，並採「論件計酬」方式鼓勵投入修繕工作。

此外，符合實際居住條件的災民，每戶最高可領取10萬元慰助金，目前台南與嘉義縣已率先受理申請。內政部強調，將秉持「從優、從寬、從速」原則，全力協助災民盡快重建家園。

內政部指出，目前慰助金申請作業已在台南市與嘉義縣展開，只要民眾提供房屋損壞照片及相關文件，即可線上或臨櫃提出申請。截至7月24日上午，台南市已受理9,673件、嘉義縣606件。

對於傳統聚落如三合院「一門牌多戶」的特殊情形，內政部也將修正方案，授權地方政府彈性認定，以保障每一戶實際受災居民都能獲得補助。

針對災後修繕，內政部與營造相關公會合作，盤點全台可投入的廠商與人力，提供災區施工廠商按件申請上工津貼。修繕受損面積超過100平方公尺者，每棟補助3萬元；面積達20平方公尺未滿100平方公尺者，每棟補助1.5萬元。

施工廠商只需檢附修復前後照片，經地方政府審核通過即可領取津貼。同時，中央也協調鋼構、水泥瓦等建材廠商穩定生產、平抑價格，確保修繕材料不短缺。

除財務與修繕支援外，中央亦整合多部會力量協助災區復原，包括動員國防部、環境部等合計8,400人次人力與各式機具設備，支援受災縣市清理與修復作業。對民眾生活面，政府則提供租金補貼加碼、修繕貸款利息補貼、重建獎勵與稅賦減免等配套措施，並協助各地方成立危老重建輔導團，協助後續重建與耐震強化規劃。

內政部提醒，施工廠商投入災區修繕時，必須全面落實施工防護與安全措施，確保工人作業安全無虞，才能讓災民儘早回歸穩定生活。 國土署署長吳欣修（左）、內政部次長董建宏（右）說明災害修復補助相關條件。胡順惠攝

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