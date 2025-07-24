彭啓明下通牒！風災破損光電板 8月1日前未清除直接重罰

丹娜絲颱風登陸嘉義縣布袋，強風造成布袋新塭及義竹東後寮滯洪池數百面水面型太陽能光電板被掀翻、破裂。環境部長彭啓明今天表示，目前因風災受損的太陽光電案場中，有3家泰商投資的公司清除上相當不積極，已對這些業者下達最後通牒，8月1日前必須清除完畢，否則將一路重罰。

根據環境部統計，本次颱風災損光電板數量約14.5萬片，重量約2800公噸，其中以嘉義縣約11.4萬片為多，重量約2200公噸；台南市災損數量約3.1萬片，重量約600公噸。

彭啓明今天表示，經過昨天盤點，目前還剩下12.5萬片待清運，嘉南7個光電案場中，有3個案場背後的投資者都是泰商，現場清運上相當不積極，一下子說1個月會清完，一下又說20天 ，對於業者要做不做，自己當場發飆要準備開罰，之後才說需要1個禮拜，已警告最晚8月1日若沒有全數清除就會開罰，會一路重罰到最高一次罰300萬。

此外，環境部已會同地方環保局，針對嘉義、台南災損光電場域的水質進行檢測，範圍涵蓋3個滯洪池與1個魚塭，就10項對人體有害的重金屬進行監測。檢測結果顯示，有5到6項未檢出，包括鉛未檢出，銅也遠低於環境的標準，僅部分場域的錳數值因當地背景值偏高外，其他所有數值皆未超過「地面水體分類及水質標準」中「保護人體健康相關環境基準」。

彭啓明說，下禮拜還會再抽驗水質，光電板在水中雖然不會馬上溶出重金屬等物質，但如果放了很久或是被擠壓破壞，這些不屬於大自然的東西就像一根鐵釘丟到水中，生鏽的釘子在水中，你還敢不敢喝？這些都要積極處理才行。

彭啓明說，投資太陽能板的業者在這次颱風損失很嚴重，但他們也有投保，也許他們經過精算之後覺得慢慢處理即可，但相信台灣社會不會允許這樣破壞土地的事情發生。

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