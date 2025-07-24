慈濟清掃嘉南85校 復原遭風災重創的嘉南

照片為慈濟基金會提供

丹娜絲颱風過境重創嘉義及臺南地區，多所學校校園樹木倒塌、斷枝，環境滿目瘡痍。慈濟基金會為協助受災校園早日恢復乾淨空間，在學校動員大型機具切割並清運大部份大面積樹幹後，立即動員包括全台慈濟志工及青年志工投入受災學校打清掃。

重災區的嘉義縣市及臺南市，共計完成包括國立中正大學、國立嘉義大學重點受災學院區及83所中小學校及其分校，合計85校，除部份學校清理堆積的落木雜枝需用機具清運外，大部份由慈濟協助清理的受災校園，在學校於暑假「返校日」前，恢復「校園無落木、環境已清理」的學習空間，也為受災校園注入希望與力量。

丹娜絲颱風重創嘉南地區後，慈濟於第一時間即啟動受災區域關懷，風災於7月6日晚間重創嘉南地區後，許多慈濟志工也受災，甚至也有嚴重或中度受災戶，丹娜絲颱風登陸後，嘉南縣市慈濟志工就在該縣市應變中心回報災後狀況，災後首日7月7日，當地慈濟志工在安全前提下，到各居住社區查看受災狀況並回報慈濟嘉義及臺南災害應變中心，兩地災害應變中心立即就回報之災損情況回報給慈濟花蓮本會災害應變中心。

慈濟7月7日先行啟動受災地區熱食供應，各受災地區於7月14日後大致陸續恢復水電。7月7日到14日，臺南及嘉義縣市慈濟志工分別供應超過1萬個熱食便當，慈濟供應嘉義縣市10355個、臺南市10507個。

鑑於風災對嘉南沿海鄉鎮區造成嚴重的屋損及校園樹木傾倒、教室損壞，儘管正值暑假，但仍有許多學生需到校上暑期輔導課、學校社團、校隊練習….等。慈濟動員全台各地志工到嘉南災區進行災後校園清理行動。在分工有序的安排下，包括清理臺南市36所中小學、嘉義縣市49校園包含中正大學、嘉義大學及47所中小學校園及分校，合計清理85間學校的環境。

在慈濟投入清理的嘉南學校中，最特別的是中正大學及嘉義大學等兩所國立大學。投入國立嘉義大學新民校區清理的近百位志工，是從北北基縣市搭遊覽車專程南下，帶著工具投入嘉義大學的清理行動。

由於中正大學校園受創範圍較大，投入校園清理的除了有慈濟志工及校方人員外，還有慈濟號召的青年志工參與，以及遠從花蓮慈濟大學繞過半個台灣到嘉義協助清理的57位國際學生。來自南非、辛巴威、莫三比克等非洲國家的國際學生7月15日從花蓮來到嘉義縣，連續3天幫忙中正大學清理校園。

面對災後復原的急迫需求，看見慈濟動員全臺志工，投入災區清理的高效行動力，嘉義縣教育局督學郭淑雅表示，嘉義縣多所學校在風災中受損嚴重，校園環境凌亂不堪，偏遠地區人力不足，災後清理工作進展緩慢，慈濟志工的到來令人感動與安心。

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