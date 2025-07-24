富邦金控捐款2千萬 助丹娜絲風災重建

高雄大樹和山光電場濫墾山林引發關注，第二期開發遭撤銷許可，開發公司負責人及水保技師遭法院羈押禁見。立委柯志恩認為一期水保工程是否也有疏失或包庇，應一併納入調查。此外，露營場超過1公頃需要環評，光電案場卻是15公頃，光電開發環評標準太寬鬆，需要檢討。

2025-07-24 10:03