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富邦金控捐款2千萬 助丹娜絲風災重建

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
富邦金控今天宣布捐款2000萬協助丹娜絲風災重建。圖／富邦金提供
富邦金控今天宣布捐款2000萬協助丹娜絲風災重建。圖／富邦金提供

丹娜絲颱風重創台灣台南嘉義等地區，造成多處停水、停電，民宅災損、農產及民間設施損失慘重。富邦金控今天宣布捐助2000萬元給衛福部轄下財團法人賑災基金會救災捐款專戶，協助丹娜絲風災救助、災民後續生活及社會重建相關費用。

富邦金控董事長蔡明興表示，面對突如其來的天災，企業應盡己所能成為社會安定的力量。富邦金控始終秉持「正向力量 成就可能™」的品牌精神，在關鍵時刻挺身而出，與受災民眾並肩同行。我們深知，風災帶來的不只是眼前的損失，更有重建生活的漫長挑戰，因此，希望捐助支持災後中長期的社區重建與生活扶助工作，並號召社會各界持續匯聚力量幫助受災居民渡過此次難關。

富邦金控旗下子公司富邦人壽在風災第一時間即啟動緊急應變方案，保戶如果因颱風災害成為受災戶，將提供快速理賠服務、醫療保險金抵繳住院費用服務、續期保費緩繳、保單借款利息緩繳、房貸協處方案申請、免費保單補發等六大緊急應變方案與關懷措施（申請期間：即日起至民國114年9月30日止），並加強各地通報機制，主動查詢受災保戶比對及關懷聯繫，協助保戶安度災情。

 富邦產險也於第一時間立即啟動緊急應變小組，積極關注各地風災影響與保戶損失情形並主動進行關懷，為保戶提供最即時的協助與理賠指引，並同步啟動快速理賠機制，協助受災保戶早日恢復正常生活。此次颱風對香蕉等作物影響嚴重，富邦產險亦於災後即刻安排廠商進行香蕉植株保險的勘損作業，期望能以最快速度完成影像拍攝，讓農民得以及時展開清園作業，避免因勘損延誤復原，也減少病蟲害風險。

災後 災損 農民 台南 嘉義 受災戶 富邦金控 丹娜絲颱風

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