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颱風毀8成嘉縣溫網室重建路漫漫 動員全台業者支援

中央社／ 嘉義縣24日電

嘉義縣溫網室農業設施總面積逾1000公頃，8成以上因颱風丹娜絲受損；溫網室重建需求大，受災農民恐時間拖太久無法種植影響生計，農業處表示，已請全台設施業者支援重建。

嘉義縣政府農業處告訴中央社記者，颱風造成縣內溫網室嚴重損毀，其中結構型溫網室面積約372公頃左右，約有9成塑膠布破損，少數結構受損；簡易塑膠布溫室面積約700公頃，約有8成結構受損。初估溫網室損失金額超過新台幣8000萬元。

在太保市種植溫網室瓜果的謝姓農民表示，他的溫室只倒了一半，但有很多農民溫室全倒，可是蓋溫網室的廠商不多，多數農民連絡不到廠商施做，以現在重建速度，可能2、3年後才能全部恢復。

謝姓農民強調，他還有一半溫室可耕做，溫室全倒的農民，可能要喝一陣子西北風。

農業處表示，農民或農民團體的溫網室結構損壞，政府補助80%重建經費，溫網室披覆組件更新（塑膠布更新）最高補助三分之一；目前農糧署已請北部、東部設施業者，盡量到南部支援，以解農民燃眉之急。

農業處說明，搭建溫室有其專業技術，且此次受損面積龐大，因此重建的申請到今年底才會截止，興建的時間可延到116年的10月底前，如有特殊情形也可以再個案展延，申請重建補助窗口請洽土地所在地農會。

農民 嘉義 災損 農業處 農糧署 丹娜絲颱風

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