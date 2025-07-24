影／陳亭妃宣布「選舉補助款公益信託」全轉做丹娜絲風災善款

為協助丹娜絲颱風災民，立委陳亭妃今日召開記者會宣布，已將原本設立用以協助弱勢團體的公益信託基金，經向台灣銀行信託部申請並獲准變更用途後，正式投入此次災害救助，金額為265萬元。她並呼籲社會各界踴躍捐款，共同協助災民早日重建生活。

陳亭妃指出，該筆公益信託基金係先前依選舉補助款每票20元設立，雖無法一次性全數動用，但將透過個案申請機制協助災民。凡由台南市政府、區公所或里長提出個案，經公益信託審查通過後，最快一週內即可撥款，以確保救助效率與資源精準分配。

此外，陳亭妃今天也偕同正統鹿耳門聖母廟管理委員會一同宣布捐款。聖母廟對此次風災災情感到高度關切，立委鄭深池日前緊急召開視訊委員會，通過捐出300萬元作為災後重建經費。聖母廟也在颱風一發生後即開放香客大樓收容七股地區受災居民，此次捐款延續宗教界關懷精神，盼拋磚引玉。聖母廟過去亦曾於「0206」地震捐出千萬元、「0121」楠西地震捐出300萬元，協助賑災工作。

台南市社會局長郭乃文指出，目前所有對外捐款皆匯入市府設立之「重大災害賑災捐款專戶」，專戶運作設有15人委員會，成員包括外部專家、律師、會計師及災民代表等，確保善款使用公平、透明。

市府已開設捐款帳戶，戶名：台南市政府社會局社會救助金專戶；台灣銀行台南分行；帳號009045065055；備註：丹娜絲颱風災害捐款

截至昨日，累計捐款金額已達新台幣6736萬元。市府感謝各界踴躍響應，也將持續妥善分配、透明運用每一筆善款，攜手協助災民重建家園。 立委陳亭妃（中）宣布將選舉補助款依每票20元設立的公益信託基金，全部轉做丹娜絲風災善款。記者吳淑玲／攝影 立委陳亭妃偕同聖母廟管委會（右二）捐出300萬元，社會局長郭乃文致贈感謝狀。記者吳淑玲／攝影 立委陳亭妃（右）宣布將選舉補助款依每票20元設立的公益信託基金，全部轉做丹娜絲風災善款。記者吳淑玲／攝影

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