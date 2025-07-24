丹娜絲颱風募款專案3天募得1340餘萬 4大捐款方式一次看

丹娜絲颱風7月6日由嘉義布袋登陸，帶來嚴重災損，農業、漁業受損最為嚴重，中南部地區房屋淹水、屋頂損毀，民眾家園待修繕復原，行政院指示衛福部轄下賑災基金會負責募款，7月21日成立「114年丹娜絲風災募款專案」，截至23日晚間12時，3天內共募得善款5256筆，累計金額達1340萬832元。

本次募款產生行政、人事等作業費用，是由賑災基金會自行支出，不使用善款支應。善款用途包括災害援助、緊急醫療、收容安置及復原重建，為減輕低收入戶、中低收入戶受災家庭負擔，低收入戶或中低收入戶家庭，提高補助額度，並擴及土石流災害也可申請，每戶補助由新台幣5千元，提升至1萬元。

賑災基金會表示，娜絲颱風受災民眾慰問及賑助項目，包括死亡或失蹤賑助，因災致死或失蹤，本會發給慰問金每人40萬元；重傷賑助，因災致重傷，本會發給慰問金每人10萬元；另，提供住戶淹水救助、安遷賑助、租屋賑助三擇一。

賑災基金會指出，這3天共募得3筆超過百萬元善款，7月21日台灣證券交易所股份有限公司捐款2百萬元，22日台灣集中保管結算所捐款2百萬元，23日台灣期貨交易所股份有限公司捐款2百萬元、迪摩凱斯國際股份有限公司捐款1百萬元。LINE Pay協調中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行無償投入捐款，4大超商也無償提供智慧機台及店內人力作為捐款管道。

一、匯款

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：土地銀行 長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19896-5

民眾可經由銀行匯款、ATM匯款或線上匯款方式捐款，免收跨行交易手續費；倘有部分金融機構因資訊作業調整不及，先扣收手續費者，將自動於交易日之次月底前返還至捐款帳戶。。

二、外匯：

1.SWIFT CODE：「LBOTTWTP102」。

2.NAME：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.：「102-005-19896-5」

4.BANK NAME：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459,Taiwan(R.O.C.)」。

三、LINE Pay：

進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「114年丹娜絲風災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定之中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。（使用捐款手續費全額由LINE Pay及合作銀行中國信託商業銀行、台北富邦銀行、台新銀行及聯邦銀行吸收）

四、四大超商：

自7月21日（一）上午九時起，民眾可至7-ELEVEN的ibon機台、全家便利商店的FamiPort、萊爾富的Life-ET、OK mart的OK‧go機台進行捐款，捐款名稱：「114年丹娜絲風災募款專案」。

*LINE Pay及四大超商所募得款項將於募款期滿後匯入前述專用帳戶，如因應金融機關作業提前關閉，將以財團法人賑災基金會對外公告為準。