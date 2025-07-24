災後垃圾堆置待清 石綿瓦偷倒混入

丹娜絲損毀房屋、樹木等，台南災區清出許多家具等大型廢棄物，但去化慢，七股區里長抱怨暫置區廢棄物堆置多日影響環境，也擔心孳生病媒蚊；南市環保局也發現遭亂丟垃圾，甚至堆置石綿瓦等有毒物質，將陸續關閉暫置區。

這次風災造成大量具致癌風險的石綿屋瓦碎落一地，但清運費用每噸上看4至7萬元，民眾叫苦。據了解，環境部正向行政院爭取提撥7.8億元特別統籌分配稅款，專案協助台南市、嘉義縣市災區清運石綿瓦，金額仍待政院拍板。

南市府已清運災區廢棄物達1萬5100公噸，等同平時7個月垃圾量，並於全市11區設有46處臨時暫置區，例如集中七股、鹽水等地的災後廢棄物，再送往掩埋場等地。

丹娜絲颱風過後，台南災區出現許多石綿瓦碎片。記者吳淑玲／攝影

下營區長李宗翰指出，之前協調宗教場所提供臨時空地作為災後磚瓦、木材、鐵皮等廢棄物堆放點，但近日陸續出現石綿瓦等有害物質混入，因場地容量有限且不當傾倒頻傳，昨先行關閉該處置場，待後續清運作業完成再行開放，並強調若發現偷倒情事，將依法送辦。

七股區三股里長黃仙立也說，社區設置臨時廢棄物堆置點，但多日遲未進場清運，憂心去化速度慢，垃圾將成病媒蚊溫床。

他質疑是否要有民代關切才會處理，「會吵的才會受重視」。

南市46處暫置區將轉運廢棄物，並陸續關閉，環保局說，災後全市石綿瓦登記件數已2355件，累計清除170.59公噸的廢棄石綿建材，石綿瓦應與一般廢棄物分開裝袋，已配送太空包至溪北各區公所供民眾免費索取，分類裝袋綁好後登記申請清運。

嘉義市也受理申請太空包打包石綿瓦廢棄物；嘉縣環保局則呼籲民眾把石綿廢棄物潤濕後打包，暫放規畫的暫存場，由環保局移除。

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