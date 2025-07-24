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工料齊漲、雇不到人 受災戶復建叫苦

聯合報／ 記者李宗祐萬于甄吳淑玲／連線報導
丹娜絲颱風造成台南、嘉義上萬戶房屋的屋頂受損，需求高又缺工，受災戶只能排隊等待。圖為嘉縣義竹鄉尚待維修的民宅。記者李宗祐／攝影
丹娜絲颱風造成台南、嘉義上萬戶房屋的屋頂受損，需求高又缺工，受災戶只能排隊等待。圖為嘉縣義竹鄉尚待維修的民宅。記者李宗祐／攝影

丹娜絲颱風吹毀嘉南地區上萬戶民宅屋頂，許多受災戶至今雇不到工，修復費用暴漲更讓受災戶叫苦。嘉義縣工程業者說，工資和鐵皮屋頂漲快一倍還雇不到工；台南溪北部分地區手機通訊仍斷斷續續，鹽水區竹林里更是全無訊號，受災戶苦嘆「像在孤島」。

受災戶被掀翻的屋頂多數先蓋上帆布應急，損壞面積太大的則無濟於事，受災戶想盡速修繕，卻苦於嚴重缺工；嘉縣義竹鄉黃姓受災戶說，連估價都找不到業者來估，蓋帆布只能擋小雨，很憂心下個颱風來。

嘉縣太保市葉姓工程業者說，團隊以往每月平均3件工程，風災後暴增至10多件，「急著想搶修的房屋太多」，只能先做有交情的客戶，也會說明「願意等」才會接單，鐵皮屋頂已從每坪5千元漲至1萬元。嘉義縣中埔鄉林姓業者說，半月來連接10多件工程，也以維修屋頂為主，工資從1500元至2000元漲到3000元，還不一定找得到人做。

台南鄭姓受災戶說，家裡傳統屋瓦難找，會安裝的老師傅更難找，一時找不到人做，這幾天下雨都「隨它去了」，家裡積水只能事後清理，許多家具都泡湯報廢。

另在台南七股中寮里、鹽水區下林里及柳營部分地區，至今有線電視尚未修復，連市話、手機通訊也還未通，市議員王宣貿說，丹娜絲的災情遠比外界想像更為嚴重，下林里至今手機還接收不到任何訊號，連明天會不會下雨都不知道，令人憂心。

鹽水區竹林里居民說，通訊還不太好，打市話都要「喂、喂」好幾聲，甚至重複打好幾次才會暢通，網路也還不通。學甲區秀昌里長謝金雀說，里內7日起就斷訊，只有中華電信稍微能通，前幾天要傳遞災害訊息就要跑到區公所，現雖恢復了，通訊還是斷斷續續，通話時還是「窸窣叫」。

台南市府秘書長尤天厚說，已向3大電信業者提5項補償方案。中華電信表示，行動電話整體覆蓋率已達95%，戶外纜線部分搶修到9成以上；遠傳公司指有8個基地台尚待修復，已恢復99.5%的通訊；台灣大哥大則表示所有區域大致復原，另有7站為鐵塔站點，以臨時工法恢復發射，會先用行動基地台支援。

網路 基地台 受災戶 電信業 丹娜絲颱風

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