台日友好！丹娜絲颱風重創台南 日本山口縣議員訪災捐款

丹娜絲颱風重創台南，許多長期跟台南友好的日本城市紛紛表達慰問，友誼市日本山口縣，不僅知事、議長在第一時間就捎來關懷，該縣日台友好促進山口縣議會議員連盟島田教明會長更在今日偕同副會長友廣巖來到台南，代表連盟捐贈30萬日幣善款以協助台南市災後重建。

黃偉哲表示，每當台南面臨困境，山口縣的朋友們總是在第一時間伸出援手，他深受感動。山口縣曾在2016年台南地震時募捐款項援助台南，今日會長島田及副會長友廣到訪市府捐款，在在彰顯兩地長期且堅韌的互助情誼。他代表台南市民，對山口縣各界以及日台友好促進山口縣議會議員連盟的溫暖幫助，表達由衷的謝意，並期盼能持續深化雙方的友好關係。

日台友好促進山口縣議會議員連盟島田教明會長首先代表山口縣議會對颱風災情表達誠摯慰問，並將日幣30萬元善款及山口縣議會柳居俊學議長的慰問信交給市長黃偉哲。

今早島田會長也親自前往災區訪問，以了解台南災情及復原工作，並表示希望藉由善款略盡棉薄之力。島田會長也期望未來日台、山口縣及台南市間的交流能夠更加緊密。

黃偉哲今天親自接受善款並回贈感謝狀，社會局副局長葉誌明、市府參議黃耀國、行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男、台南市日本人協會理事長奧西克彥亦陪同見證這個感人時刻。

山口縣於位日本本州最西部，人口約141萬人，眾多日本首相及重要政治家皆出身於該縣。在出身山口縣的安倍晉三前首相胞弟、前防衛大臣岸信夫先生牽線下，雙方開啟交流，並於2023年7月締盟，官方及民間交流均蓬勃發展。 島田教明會長代表日台友好促進山口縣議會議員連盟捐款賑災。圖／台南市政府提供 島田教明會長轉交柳居俊學議長慰問信。圖／台南市政府提供 市長黃偉哲與島田教明會長（左三）、友廣巖副會長（左二）合影。圖／台南市政府提供

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