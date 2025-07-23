快訊

周台英遭註銷教練證 簡奇陞指「並非我的訴求」：別搞得像我要逼死教練

客運遭撞畫面曝…他坐第一排靠窗殞命 倖存者：傷重乘客多坐在左前方

一秒認出台灣人！他出國見「1優良習慣」藏不住 空姐點頭：能戴就戴

台日友好！丹娜絲颱風重創台南 日本山口縣議員訪災捐款

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
丹娜絲颱風重創台南，山口縣議員拜訪台南市長黃偉哲及捐款，展現堅韌日台情誼。圖／台南市政府提供
丹娜絲颱風重創台南，山口縣議員拜訪台南市長黃偉哲及捐款，展現堅韌日台情誼。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創台南，許多長期跟台南友好的日本城市紛紛表達慰問，友誼市日本山口縣，不僅知事、議長在第一時間就捎來關懷，該縣日台友好促進山口縣議會議員連盟島田教明會長更在今日偕同副會長友廣巖來到台南，代表連盟捐贈30萬日幣善款以協助台南市災後重建。

黃偉哲表示，每當台南面臨困境，山口縣的朋友們總是在第一時間伸出援手，他深受感動。山口縣曾在2016年台南地震時募捐款項援助台南，今日會長島田及副會長友廣到訪市府捐款，在在彰顯兩地長期且堅韌的互助情誼。他代表台南市民，對山口縣各界以及日台友好促進山口縣議會議員連盟的溫暖幫助，表達由衷的謝意，並期盼能持續深化雙方的友好關係。

日台友好促進山口縣議會議員連盟島田教明會長首先代表山口縣議會對颱風災情表達誠摯慰問，並將日幣30萬元善款及山口縣議會柳居俊學議長的慰問信交給市長黃偉哲。

今早島田會長也親自前往災區訪問，以了解台南災情及復原工作，並表示希望藉由善款略盡棉薄之力。島田會長也期望未來日台、山口縣及台南市間的交流能夠更加緊密。

黃偉哲今天親自接受善款並回贈感謝狀，社會局副局長葉誌明、市府參議黃耀國、行政院政務顧問暨台南市城市外交顧問野崎孝男、台南市日本人協會理事長奧西克彥亦陪同見證這個感人時刻。

山口縣於位日本本州最西部，人口約141萬人，眾多日本首相及重要政治家皆出身於該縣。在出身山口縣的安倍晉三前首相胞弟、前防衛大臣岸信夫先生牽線下，雙方開啟交流，並於2023年7月締盟，官方及民間交流均蓬勃發展。

島田教明會長代表日台友好促進山口縣議會議員連盟捐款賑災。圖／台南市政府提供
島田教明會長代表日台友好促進山口縣議會議員連盟捐款賑災。圖／台南市政府提供
島田教明會長轉交柳居俊學議長慰問信。圖／台南市政府提供
島田教明會長轉交柳居俊學議長慰問信。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與島田教明會長（左三）、友廣巖副會長（左二）合影。圖／台南市政府提供
市長黃偉哲與島田教明會長（左三）、友廣巖副會長（左二）合影。圖／台南市政府提供

台南 日本 丹娜絲颱風

延伸閱讀

因應年度天文大潮 南市搶險加高堤防降低災損

燭善善心會捐百萬善款助台南災後重建

日本眾議員拜會黃偉哲 討論台日防災合作等議題

南市4區長宣誓就職 黃偉哲勉：救災前線指揮官責任重大

相關新聞

台日友好！丹娜絲颱風重創台南 日本山口縣議員訪災捐款

丹娜絲颱風重創台南，許多長期跟台南友好的日本城市紛紛表達慰問，友誼市日本山口縣，不僅知事、議長在第一時間就捎來關懷，該縣...

燭善善心會捐百萬善款助台南災後重建

丹娜絲颱風侵襲南部，造成台南多處地區受災，南市府第一時間動員人力與資源，全面投入災後復原與重建工作。台南市道教玉皇玉聖宮燭善善心會響應賑災，慷慨捐贈新台幣100萬元善款。22日下午在永華市政中心2樓貴

3家電信恢復進度曝！台南災區通訊不良 市府爭取5大補償

丹娜絲颱風來襲重創台南溪北地區，造成多處停電、通訊中斷，基地台損壞、纜線掉落等問題頻傳，嚴重影響民眾日常生活。台南市長黃...

台南災民通訊斷...賴清德「郭國文可以」 林俊憲稱都對

丹娜絲颱風至今，南部地區仍有災區未完全恢復訊號，綠委陳亭妃日前轟通訊救災根本零分。綠委林俊憲與郭國文今也找相關單位開記者會，其中針對賴清德總統面對災民陳情「沒訊號」，回「郭國文的可以」，林俊憲還原狀況，並稱「其實三個都對。」

災後16天訊號仍不穩 台南綠委催本周恢復

「此次風災凸顯台灣通訊體系的脆弱，政府未來要積極改善！」綠委林俊憲、郭國文23日召開記者會，呼籲數發部、NCC、三大電信業者在本周儘速恢復災區通訊，未來也要推動光纜地下化，以強化未來面對重大風災的通訊韌性。兩人並要求相關部會加強衛星車部署，還有要NCC持續關注基地台訊號何時能恢復到以往。

雞農怨蛋價凍漲 蛋商公會否認

丹娜絲颱風本月初來襲，嘉義、台南多處養雞場遭強風吹毀，不僅雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，同樣都是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。