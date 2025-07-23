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燭善善心會捐百萬善款助台南災後重建

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺南市政府
照片取自臺南市政府

丹娜絲颱風侵襲南部，造成台南多處地區受災，南市府第一時間動員人力與資源，全面投入災後復原與重建工作。台南市道教玉皇玉聖宮燭善善心會響應賑災，慷慨捐贈新台幣100萬元善款。22日下午在永華市政中心2樓貴賓室舉行捐贈儀式，由台南市長黃偉哲代表受贈，期盼在民間與政府攜手合作下，協助災民走出難關，重建家園，市議員沈震東亦到場表達關心之意。

黃偉哲市長表示，燭善善心會長期投入社會福利、關懷弱勢與困苦家庭，災後更即時伸出援手，捐贈善款協助災民重建。他強調，南市府正全力推動災區復原，更有賴民間團體與社會各界一起投入，陪伴災民走出難關。

燭善善心會理事長吳春田表示，善心會自民國82年成立以來，長期致力於關懷弱勢族群，服務對象涵蓋獨居長者、兒童、單親家庭及身心障礙者，自98年起推動的「假日送餐愛不停」計畫，也已拓展至台南市14個行政區。今日捐款乃善心會秉持「取之社會、用之社會」的精神，期盼與市府攜手合作，共助災民度過難關。

社會局表示，各界捐贈的善款是依專款專用原則，用於風災災民的生活重建，幫助受災家庭恢復日常。市府將定期公布捐款使用明細，確保資源運用公開透明，同時會持續評估災區需求，結合各界力量，讓援助能即時到位。

聚傳媒

災民 丹娜絲颱風

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