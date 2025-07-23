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風災後加速復原 台南屋損慰助金受理逾萬戶申請

中央社／ 台南23日電

颱風丹娜絲重創台南，災區復原重整中，台南市政府今天公布受理1萬924戶屋損慰助金申請，中央也承諾預先撥款1萬戶，讓審查通過災民儘速取得慰助金，加速恢復腳步。

台南市政府秘書長尤天厚今天在記者會說明颱風丹娜絲復原工作最新進度，他表示，市府各局處將持續駐點服務，直到重災區穩定復原，也將滾動式調整、即時回應災民需求；市府同時向電信業者爭取通訊不良補償，並要求加速修復電信設備。

市府指出，颱風丹娜絲造成溪北多處停電斷訊、基地台故障及電纜線掉落，市府與中華電信、遠傳、台灣大哥大、國家通訊傳播委員會（NCC）開會研商，要求從優、從寬、從速提供補償，業者也允諾1週回覆。

市府清理災區廢棄物，截至22日，已清除逾1萬5000公噸，廢棄石綿瓦也清除170.59公噸，目前46處廢棄物暫置區，將展開轉運作業。

在農漁畜損失方面，截至22日，市府已受理損失救助1萬8575件，總金額逾新台幣13億3133萬元，其中農業7億9500萬元、漁業3億1500萬元、畜產1億9900萬元、漁船損失336萬元等。

颱風 台南 災民 丹娜絲 廢棄物

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