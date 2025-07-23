風災後加速復原 台南屋損慰助金受理逾萬戶申請

「此次風災凸顯台灣通訊體系的脆弱，政府未來要積極改善！」綠委林俊憲、郭國文23日召開記者會，呼籲數發部、NCC、三大電信業者在本周儘速恢復災區通訊，未來也要推動光纜地下化，以強化未來面對重大風災的通訊韌性。兩人並要求相關部會加強衛星車部署，還有要NCC持續關注基地台訊號何時能恢復到以往。

2025-07-23 12:33