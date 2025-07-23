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3家電信恢復進度曝！台南災區通訊不良 市府爭取5大補償

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市法制處說明已向三家電信公司提出5項補償建議。記者吳淑玲／攝影
台南市法制處說明已向三家電信公司提出5項補償建議。記者吳淑玲／攝影

丹娜絲颱風來襲重創台南溪北地區，造成多處停電、通訊中斷，基地台損壞、纜線掉落等問題頻傳，嚴重影響民眾日常生活。台南市長黃偉哲對此高度關切，責成法制處邀集三大電信業者及國家通訊傳播委員會召開專案會議，研商補償及修復方案，盼電信業者從優從寬，盡速回應災民所需。

市府法制處說明於7月21日召開「丹娜絲颱風電信斷訊補償方案及設施清理修復」會議，會中提出五項補償建議，包括災區月租費減免2個月；免費換卡；換機7折；維修與配件8折；重災區帳單催繳延長至3個月。三大業者與會代表允諾一周回覆可行方式，以維護消費者通訊權益。

市府法制處也實地走訪後壁區土溝、長短樹等災區，測試實際收訊狀況。雖多數基地台已復原，但部分地區通訊品質仍不穩定，收訊不良情況仍待改善。市府已要求電信業者加速設備搶修，確保災區通訊權益不再受損。

中華電信表示，行動電話的整體覆蓋率已達到95%，刻正積極搶修建設，恢復覆蓋率；戶外纜線部分搶修到9成以上；固網每日投入各區210人力，期在最短時間內恢復。中華電信客戶撥打123客訴專線，將有專人列管用戶問題。

祕書長尤天厚代轉另兩家民營電信公司說明，在遠傳部分，遠傳公司表示仍有8個基地台尚待修復，目前已恢復99.5%的通訊，災區民眾７月底前都可到遠傳門市免費充電及手機檢測、免費更換受損SIM卡等。

至於台灣大哥大公司則表示，目前除零星鐵塔重大損壞仍有小範圍局部影響外，所有區域已大致復原。另有7站為鐵塔站點，也都以臨時工法恢復發射，但天線涵蓋高度較低，須待鐵塔重建後才能完全恢復原來的訊號涵蓋，現行先以行動基地台支援，鐵塔預計今年8至10月重建完成。

遠傳在台南災區設行動基地台。記者吳淑玲／攝影
遠傳在台南災區設行動基地台。記者吳淑玲／攝影
中華電信在台南災區設行動基地台。記者吳淑玲／攝影
中華電信在台南災區設行動基地台。記者吳淑玲／攝影
中華電信人員出席說明目前行動電話和固網恢復進度。記者吳淑玲／攝影
中華電信人員出席說明目前行動電話和固網恢復進度。記者吳淑玲／攝影

電信業 基地台 丹娜絲颱風

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