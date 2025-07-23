快訊

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

惡狼尾隨17歲少女性侵…勒頸砸磚想殺人滅口 她痛訴：一輩子的傷害

台南災民通訊斷...賴清德「郭國文可以」 林俊憲稱都對

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
林俊憲與郭國文今辦記者會，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者代表，要求說明修復進度、提出補償機制，並檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題。記者張曼蘋／攝影
林俊憲與郭國文今辦記者會，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者代表，要求說明修復進度、提出補償機制，並檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題。記者張曼蘋／攝影

丹娜絲颱風至今，南部地區仍有災區未完全恢復訊號，綠委陳亭妃日前轟通訊救災根本零分。綠委林俊憲郭國文今也找相關單位開記者會，其中針對賴清德總統面對災民陳情「沒訊號」，回「郭國文的可以」，林俊憲還原狀況，並稱「其實三個都對。」

林俊憲與郭國文今舉行記者會，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者代表，要求說明修復進度、提出補償機制，並檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題。

此次颱風重創電力主幹，連帶造成架設於電桿上的通信設備無法使用，更有基地台被吹垮，災區通信中斷，救援效率大打折扣。郭國文表示，9日找NCC、數發部與三大業者至七股會勘後，要求業者協調低軌衛星車來支援，但各家業者都只有10台，根本無法覆蓋災區，要求數發部協助業者增加衛星車數量。郭還說，台南許多地方雖有訊號，但網速仍非常緩慢，NCC卻因「行動基地台全數修復」而不再關注業者修復狀況。

林俊憲說，NCC與數位部應提出未來通訊韌性的改善規畫，並輔導電信業者以及有線電視業者同步升級，推動光纜地下化，真正提高台灣通訊體系的抗災能力。林與郭也要求數發部與NCC應督促各業者一周內完成台南與嘉義地區災後訊號修復，並編列預算強化通訊韌性，

林俊憲也談到此次賴清德勘災一事，他說，這次發生事情被扭曲，「但其實三個都對」，總統到一線去勘災，最先關心水、電跟通訊，媒體報導總統說郭國文有通訊，是因為郭用中華電信，確實有訊號，但災民反映沒有訊號也對，「總統才覺得說，啊郭國文怎麼有，導致出現落差。」因此要現場三大業者都應該要提高抗災基地台、電纜地下化，而無法地下化的地方，就要增加抗風，至少耐風程度要達到15級風等。

數發部次長闕河鳴則說，一萬多台基地台通訊問題，主要有四成是電力問題、五成是光纖，另一成是綜合性，盼未來光纖跟電力維修部分，工班要第一時間要針對災區的節點優先恢復電力，接下來會持續跟相關部會討論。

NCC 罷免 郭國文 林俊憲 基地台 賴清德 陳亭妃 丹娜絲颱風 數位發展部

延伸閱讀

丹娜絲風災重創台灣通訊 立委要求強化通訊韌性

影射賴清德如毛澤東 施淑婷再點名柯曹八閩等四人幫鼓吹大罷免

【重磅快評】郭智輝死當 民進黨只剩陳亭妃懂災民？

黨內互打開戰？陳亭妃轟災區仍有通訊中斷 林俊憲「一句話」暗酸

相關新聞

台南災民通訊斷...賴清德「郭國文可以」 林俊憲稱都對

丹娜絲颱風至今，南部地區仍有災區未完全恢復訊號，綠委陳亭妃日前轟通訊救災根本零分。綠委林俊憲與郭國文今也找相關單位開記者會，其中針對賴清德總統面對災民陳情「沒訊號」，回「郭國文的可以」，林俊憲還原狀況，並稱「其實三個都對。」

災後16天訊號仍不穩 台南綠委催本周恢復

「此次風災凸顯台灣通訊體系的脆弱，政府未來要積極改善！」綠委林俊憲、郭國文23日召開記者會，呼籲數發部、NCC、三大電信業者在本周儘速恢復災區通訊，未來也要推動光纜地下化，以強化未來面對重大風災的通訊韌性。兩人並要求相關部會加強衛星車部署，還有要NCC持續關注基地台訊號何時能恢復到以往。

雞農怨蛋價凍漲 蛋商公會否認

丹娜絲颱風本月初來襲，嘉義、台南多處養雞場遭強風吹毀，不僅雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，同樣都是...

風災屋損 南市1門牌多戶放寬補助

行政院通過丹娜絲颱風住屋毀損慰助金，受損面積廿平方公尺以上最高發放十萬元，台南市政府也加碼，低於廿平方公尺發一萬元。然而...

丹娜絲重創災害準備金不足 南市府提案擴編議會力挺

丹娜絲颱風重創台南，造成嚴重災損，市府初步統計，各局處提報的社會救助與公所搶險經費已逾10億元。市長黃偉哲指出，今年編列...

台南玉皇玉聖宮燭善善心會捐百萬善款 助台南災後重建

丹娜絲颱風侵襲南部，造成台南多處地區受災，台南市道教玉皇玉聖宮燭善善心會響應賑災，捐出100萬元善款，今下午在永華市政中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。