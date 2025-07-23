台南災民通訊斷...賴清德「郭國文可以」 林俊憲稱都對
丹娜絲颱風至今，南部地區仍有災區未完全恢復訊號，綠委陳亭妃日前轟通訊救災根本零分。綠委林俊憲與郭國文今也找相關單位開記者會，其中針對賴清德總統面對災民陳情「沒訊號」，回「郭國文的可以」，林俊憲還原狀況，並稱「其實三個都對。」
林俊憲與郭國文今舉行記者會，邀集國家通訊傳播委員會（NCC）、數位發展部、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者代表，要求說明修復進度、提出補償機制，並檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題。
此次颱風重創電力主幹，連帶造成架設於電桿上的通信設備無法使用，更有基地台被吹垮，災區通信中斷，救援效率大打折扣。郭國文表示，9日找NCC、數發部與三大業者至七股會勘後，要求業者協調低軌衛星車來支援，但各家業者都只有10台，根本無法覆蓋災區，要求數發部協助業者增加衛星車數量。郭還說，台南許多地方雖有訊號，但網速仍非常緩慢，NCC卻因「行動基地台全數修復」而不再關注業者修復狀況。
林俊憲說，NCC與數位部應提出未來通訊韌性的改善規畫，並輔導電信業者以及有線電視業者同步升級，推動光纜地下化，真正提高台灣通訊體系的抗災能力。林與郭也要求數發部與NCC應督促各業者一周內完成台南與嘉義地區災後訊號修復，並編列預算強化通訊韌性，
林俊憲也談到此次賴清德勘災一事，他說，這次發生事情被扭曲，「但其實三個都對」，總統到一線去勘災，最先關心水、電跟通訊，媒體報導總統說郭國文有通訊，是因為郭用中華電信，確實有訊號，但災民反映沒有訊號也對，「總統才覺得說，啊郭國文怎麼有，導致出現落差。」因此要現場三大業者都應該要提高抗災基地台、電纜地下化，而無法地下化的地方，就要增加抗風，至少耐風程度要達到15級風等。
數發部次長闕河鳴則說，一萬多台基地台通訊問題，主要有四成是電力問題、五成是光纖，另一成是綜合性，盼未來光纖跟電力維修部分，工班要第一時間要針對災區的節點優先恢復電力，接下來會持續跟相關部會討論。
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