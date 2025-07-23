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災後16天訊號仍不穩 台南綠委催本周恢復

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委林俊憲、郭國文23日要求政府儘速恢復台南災區網路與電信訊號至以往狀態。圖／臉書直播截圖
民進黨立委林俊憲、郭國文23日要求政府儘速恢復台南災區網路與電信訊號至以往狀態。圖／臉書直播截圖

「此次風災凸顯台灣通訊體系的脆弱，政府未來要積極改善！」綠委林俊憲郭國文23日召開記者會，呼籲數發部NCC、三大電信業者在本周儘速恢復災區通訊，未來也要推動光纜地下化，以強化未來面對重大風災的通訊韌性。兩人並要求相關部會加強衛星車部署，還有要NCC持續關注基地台訊號何時能恢復到以往。

災區訊號仍不穩

丹娜絲颱風侵襲台灣西南部，儘管電力在災後第16天已全面恢復，但台南七股、佳里及嘉義布袋等地通訊仍斷斷續續、網路不穩，有線電視也未全數恢復。台南民進黨立委林俊憲、郭國文23日邀集NCC、數發部、三大電信業者等代表，要求說明修復進度、提出補償機制，並檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題。

林俊憲指出，此次風災凸顯台灣通訊體系的脆弱，若要打造韌性城市，除了電力網要強化之外，通訊網路也必須同步升級。這次災後通訊癱瘓，民眾無法對外聯繫、也無法獲取正確資訊，也延誤救災，政府及相關業者應該要徹底檢討，拿出具體改善措施。

推動光纜地下化

「要增加衛星車的數量，不然通訊韌性要怎麼提升？」郭國文表示，自己9日找NCC、數發部與三大業者至七股會勘後，就要求業者協調低軌衛星車來支援，但各家業者都只有10台，根本無法覆蓋尚未完全復原的災區，因此要求數發部協助業者增加衛星車的部署。

郭國文還指出，台南還有許多地方雖然有訊號，但上網速率仍非常緩慢，NCC卻因為「行動基地台全數修復」而不再關注後續狀況，令人難以接受，他要求NCC應提出全面恢復以往水準的時程表。林俊憲則呼籲，NCC與數位部應提出未來通訊韌性的改善規劃，並輔導業者升級、推動光纜地下化，真正提高台灣通訊體系的抗災能力。

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