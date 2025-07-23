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丹娜絲風災重創台灣通訊 立委要求強化通訊韌性

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
立委林俊憲（左）與郭國文（右）上午在立法院舉行「不讓災民成為孤島 強化台灣通訊韌性」記者會。就丹娜絲颱風風災後16日，電力雖全面恢復，部分通訊仍斷斷續續、網路不穩，要求這周全面恢復良好水平。記者黃義書／攝影
立委林俊憲（左）與郭國文（右）上午在立法院舉行「不讓災民成為孤島 強化台灣通訊韌性」記者會。就丹娜絲颱風風災後16日，電力雖全面恢復，部分通訊仍斷斷續續、網路不穩，要求這周全面恢復良好水平。記者黃義書／攝影

立委林俊憲郭國文上午在立法院舉行「不讓災民成為孤島 強化台灣通訊韌性」記者會。會中就丹娜絲颱風風災後16日，電力雖全面恢復，部分沿海地區地通訊仍斷斷續續、網路不穩，有線電視也未全數恢復。邀集國家通訊傳播委員會(NCC)、 數位發展部、中華電信、台灣大哥大、遠傳電信及有線電視系統業者代表。要求說明修復進度、提出補償機制，檢討整體通訊體系韌性不足的結構問題，並要求這周全面恢復良好水平。

林俊憲表示此次風災重創電力主幹，連帶造成架設於電桿上的通信設備無法使用，更有基地台被吹垮。災區通信中斷，救援效率大打折扣，凸顯台灣通訊體系的脆弱。林俊憲強調打造韌性城市，除了電力網要強化之外，通訊網路也必須同步升級。

林俊憲呼籲NCC與數位部應提出未來通訊韌性的改善規畫，並輔導電信業者以及有線電視業者同步升級，推動光纜地下化，才能真正提高台灣通訊體系的抗災能力；要求督促各業者於一周內完成台南與嘉義地區災後訊號修復，並編列預算強化通訊韌性。

立委林俊憲（左四）與郭國文（右三）上午在立法院舉行「不讓災民成為孤島 強化台灣通訊韌性」記者會。就丹娜絲颱風風災後16日，電力雖全面恢復，部分通訊仍斷斷續續、網路不穩，要求這周全面恢復良好水平。記者黃義書／攝影
立委林俊憲（左四）與郭國文（右三）上午在立法院舉行「不讓災民成為孤島 強化台灣通訊韌性」記者會。就丹娜絲颱風風災後16日，電力雖全面恢復，部分通訊仍斷斷續續、網路不穩，要求這周全面恢復良好水平。記者黃義書／攝影

NCC 林俊憲 郭國文 電力需求 丹娜絲颱風 數位發展部

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