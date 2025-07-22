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風災屋損 南市1門牌多戶放寬補助

聯合報／ 記者吳淑玲萬于甄屈彥辰／連線報導
行政院通過丹娜絲颱風住屋毀損的慰助金，以「一門牌一戶」申請，台南不少居民反映實際為「一門牌多戶」，盼規範鬆綁。圖為房屋受損情況。記者吳淑玲／攝影
行政院通過丹娜絲颱風住屋毀損的慰助金，以「一門牌一戶」申請，台南不少居民反映實際為「一門牌多戶」，盼規範鬆綁。圖為房屋受損情況。記者吳淑玲／攝影

行政院通過丹娜絲颱風住屋毀損慰助金，受損面積廿平方公尺以上最高發放十萬元，台南市政府也加碼，低於廿平方公尺發一萬元。然而不少人反映，僅限「一門牌一戶」申請，未考量傳統家庭「一門牌多戶」；南市府表示，反映後中央已研議修正作業要點。

根據農業部統計，截至十四日止，全台農損逾廿六點五億元，另也造成南部多間房屋毀損，屋頂被掀飛、圍牆倒塌的案件不勝枚舉。

南市受災房屋集中在溪北地區，沿海受創尤其嚴重，市議員王宣貿指出，許多傳統三合院受強風成災，但三合院往往只有一個門牌號碼，左右廂房多半分屬不同家庭的兄弟姊妹，為各自獨立的生活單位，然而目前規定，一個門牌只能申請一次補助，對三合院家庭並不公平，呼籲市府與中央相關單位應正視、檢討並調整補助機制。

南市府統計，目前共受理慰助金申請一萬三九一五件，有六○七九件完成手續，市府表示，一門牌多戶情形要待民眾申請後才能得知有多少戶。

此外，國民黨立院黨團昨也提出五大補助措施，包括比照因應去年凱米及山陀兒颱風災損溫網室設施重建輔導措施，以補助比率達建置成本百分之八十為基準協助農民，住屋毀損部分，放寬當前安遷救助金補助額度及標準，農業貸款放寬認定並免息一年等，全案昨經立法院會處理，逕付二讀並交黨團協商。

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