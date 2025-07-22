聽新聞
0:00 / 0:00

雞農怨蛋價凍漲 蛋商公會否認

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導

丹娜絲颱風本月初來襲，嘉義、台南多處養雞場遭強風吹毀，不僅雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，同樣都是受風災影響，菜價節節上升，然而蛋價本周本應上漲，卻傳出為不影響大罷免選情，因此緩漲，怒批政府犧牲基層農民利益。

根據農業部統計，丹娜絲造成受損畜禽以雞為大宗，總計造成四十四點五萬隻雞死亡，受損金額三一九六萬元；畜禽設施估計損失二億八○六六萬元，主要是畜禽舍毀損。

有南部雞農表示，本次颱風造成不少蛋雞死亡與設備損毀嚴重，蛋價低迷已逾一年，農民本就承受沉重壓力，如今又遭遇天災衝擊，本應調價以穩定生產意願，卻再遭政治因素干預，令人感到失望。

農業部表示，蛋價漲跌長期是由蛋商及蛋農依產銷狀況協定，且上星期已調整兩次蛋價，目前沒有調整需要。台北市蛋商公會理事長林天則說，夏天本來就是雞蛋淡季，目前售價仍屬合理，與大罷免無關。

延伸閱讀

高雄市類鼻疽增6例確診個案 2例死亡有汙水接觸史

台電風災殉職李元瀚器捐遺愛 翁章梁：永遠記住他為嘉義付出

傳為了大罷免緩漲蛋價 雞農批政府干預價格

台電李元瀚搶救風災停電殉職 家屬天主教友忍痛送別

相關新聞

雞農怨蛋價凍漲 蛋商公會否認

丹娜絲颱風本月初來襲，嘉義、台南多處養雞場遭強風吹毀，不僅雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，同樣都是...

風災屋損 南市1門牌多戶放寬補助

行政院通過丹娜絲颱風住屋毀損慰助金，受損面積廿平方公尺以上最高發放十萬元，台南市政府也加碼，低於廿平方公尺發一萬元。然而...

丹娜絲重創災害準備金不足 南市府提案擴編議會力挺

丹娜絲颱風重創台南，造成嚴重災損，市府初步統計，各局處提報的社會救助與公所搶險經費已逾10億元。市長黃偉哲指出，今年編列...

台南玉皇玉聖宮燭善善心會捐百萬善款 助台南災後重建

丹娜絲颱風侵襲南部，造成台南多處地區受災，台南市道教玉皇玉聖宮燭善善心會響應賑災，捐出100萬元善款，今下午在永華市政中...

丹娜絲颱風電信斷訊 南市府要求業者提供補償優惠

丹娜絲颱風襲台，造成臺南市溪北多處行政區停電，基地台無法運作斷電斷訊，許多地區雖復電多日，惟通訊品質仍不佳…

丹娜絲風災屋損「一門牌多戶」慰助金 中央同意鬆綁

丹娜絲風災重創台南沿海及溪北，行政院上周研擬丹娜絲風災家園復原慰助金方案草案，最高每戶可補助10萬元。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。