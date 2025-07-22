雞農怨蛋價凍漲 蛋商公會否認

丹娜絲颱風本月初來襲，嘉義、台南多處養雞場遭強風吹毀，不僅雞農蒙受重大損失，雞蛋供應也因此大幅縮減。有雞農透露，同樣都是受風災影響，菜價節節上升，然而蛋價本周本應上漲，卻傳出為不影響大罷免選情，因此緩漲，怒批政府犧牲基層農民利益。

根據農業部統計，丹娜絲造成受損畜禽以雞為大宗，總計造成四十四點五萬隻雞死亡，受損金額三一九六萬元；畜禽設施估計損失二億八○六六萬元，主要是畜禽舍毀損。

有南部雞農表示，本次颱風造成不少蛋雞死亡與設備損毀嚴重，蛋價低迷已逾一年，農民本就承受沉重壓力，如今又遭遇天災衝擊，本應調價以穩定生產意願，卻再遭政治因素干預，令人感到失望。

農業部表示，蛋價漲跌長期是由蛋商及蛋農依產銷狀況協定，且上星期已調整兩次蛋價，目前沒有調整需要。台北市蛋商公會理事長林天則說，夏天本來就是雞蛋淡季，目前售價仍屬合理，與大罷免無關。

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