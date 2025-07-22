丹娜絲重創災害準備金不足 南市府提案擴編議會力挺

聊到南部早餐店許多人都會馬上喊「丹丹漢堡」，丹丹漢堡亦有「速食南霸天」的美稱，讓許多觀光客讚不絕口。臉書粉專「台南式Tainan Style」近日卻發文分享，台南一家擁有30年歷史的丹丹漢堡即將搬家，消息一出許多在地人搖頭「更不好停車」。

2025-07-22 16:22