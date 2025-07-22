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丹娜絲重創災害準備金不足 南市府提案擴編議會力挺

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲感謝議會全力支持。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲感謝議會全力支持。圖／台南市政府提供

丹娜絲颱風重創台南，造成嚴重災損，市府初步統計，各局處提報的社會救助與公所搶險經費已逾10億元。市長黃偉哲指出，今年編列的災害準備金雖有約17億元，經歷年初0121楠西強震及此次颱風災情後，現僅剩餘5億多元，恐難以因應當前龐大災損需求。

除行政院核定的復原慰助金外，市府仍積極向中央爭取更多財源與人力支援，並向市議會提案擴編災害準備金，獲議長邱莉莉與議會支持，以墊付款方式先行投入災後重建工作。

黃偉哲表示，市府編列之災害準備金原為應付突發災害所需，但連番災變導致預算快速消耗。面對災後復原龐大需求，府會已迅速達成共識，擴大財源挹注，盼能及時提供受災市民必要協助。

他並感謝議會全力支持，強調「府會同心，力量更大」，在艱困時刻齊力為台南災後復原注入動能，展現府會合作的效率與決心。

災損 災後 丹娜絲颱風

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