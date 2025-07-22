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日本各界慰問台灣風災 駐日代表李逸洋發文表謝意

中央社／ 東京22日專電

颱風丹娜絲重創台灣中南部，日本各界包括日本首相石破茂、故前首相安倍晉三夫人安倍昭惠等在社群網站發文慰問，多個地方政府發起募款活動。對於台日患難互助的精神，駐日代表李逸洋透過社群網站等致謝。

駐日代表處新聞稿表示，「7月6日登陸的丹娜絲颱風對台灣中南部造成嚴重災害，我政府迅速進行救災及復原之際，日本首相石破茂、安倍昭惠夫人、日華議員懇談會會長古屋圭司、自民黨青年局等在社群媒體發文慰問，駐日代表李逸洋透過代表處官方臉書（Facebook）、X表達謝意，表示台日深厚友誼及患難互助精神彌足珍貴」。

新聞稿表示，「日本地方政府也紛紛以募款或捐款方式等表達協助我災區重建的意願，山形市、青森縣弘前市發起募款活動，以及富山縣礪波市致慰問函，駐日代表李逸洋致函感謝」。

弘前市7月14日在市役所官網公布為台南市募款的訊息，稱此次颱風對與該市交流甚深的台南市受到嚴重損害，表達慰問並盼募款協助台南市重建。

山形市7月16日在臉書、7月21日市役所官網發文呼籲募款支援台南市。石川縣則表示，將派員至駐日代表處轉交慰問金目錄。

李逸洋表示，台灣與日本每當發生地震、颱風等天然災害時，雙方都在第一時間表達慰問與提供協助，這種患難見真情的關係相當難得。感謝日本民眾捐款，將會用於災民及災後重建，期盼災區復原後能有許多日本民眾造訪，並盼未來深化台日在防災、救災及重建等領域進一步合作。

截至7月21日的統計，丹娜絲颱風造成民宅損壞、停水停電及農業損失等嚴重災情，其中農業產物相關損失約逾新台幣32億元。

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