台南玉皇玉聖宮燭善善心會捐百萬善款 助台南災後重建

丹娜絲颱風侵襲南部，造成台南多處地區受災，台南市道教玉皇玉聖宮燭善善心會響應賑災，捐出100萬元善款，今下午在永華市政中心2樓貴賓室舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈，期盼在民間與政府攜手合作下，協助災民走出難關，重建家園。

黃偉哲感謝燭善善心會的善行義舉，他表示，燭善善心會長期投入社會福利、關懷弱勢與困苦家庭，災後更即時伸出援手，捐贈善款協助災民重建。他強調，市府正全力推動災區復原，更有賴民間團體與社會各界一起投入，陪伴災民走出難關。

燭善善心會理事長吳春田表示，善心會1993年成立以來，長期致力於關懷弱勢族群，服務對象涵蓋獨居長者、兒童、單親家庭及身心障礙者，2009年起推動的「假日送餐愛不停」計畫，也已拓展至台南市14個行政區。今日捐款乃善心會秉持「取之社會、用之社會」的精神，期盼與市府攜手合作，共助災民度過難關。

社會局表示，各界捐贈的善款是依專款專用原則，用於風災災民的生活重建，幫助受災家庭恢復日常。市府將定期公布捐款使用明細，確保資源運用公開透明，同時會持續評估災區需求，結合各界力量，讓援助能即時到位。

台南市政府邀請各界發揮愛心、伸出援手，協助台南災民早日恢復日常生活。捐款連結https://donate.tainan.gov.tw/web/donation/donation_project_in.jsp?np_id=NP1751973941614(請註明：「0706丹娜絲颱風災害捐款」)。

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