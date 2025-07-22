丹娜絲颱風電信斷訊 南市府要求業者提供補償優惠

丹娜絲颱風襲台，造成臺南市溪北多處行政區停電，基地台無法運作斷電斷訊，許多地區雖復電多日，惟通訊品質仍不佳，基地台尚未全部修復，電訊斷桿與掉落電纜線亦未完全清理移除，影響民眾通訊權益及通行安全甚鉅。法制處於21日上午在新營民治市政中心召開丹娜絲颱風電信斷訊補償方案及設施清理修復研商會議，請三大電信業者中華電信股份有限公司、遠傳電信股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司及電信業主管機關國家通訊傳播委員，針對電信斷訊復原、補償及設施清理修復事宜進行研商。

法制處楊璿圓處長於會中表示，希望電信業者能秉持企業經營者之社會責任提供受災用戶優惠補償，提出五大方案包括：1、受災區用戶月租費減免2個月；2、免費換卡；3、換機7折優惠；4、維修與配件8折優惠；及5、重災區用戶帳務暫緩催繳從1個月延長至3個月。三大電信業者代表表示對此優惠方案將向總公司回報，並於7日內回覆。

會後法制處與相關單位至後壁區土溝里、長短樹里等地瞭解實際通訊狀況。目前雖基地台已復原，惟線路仍不穩定，造成通訊品質仍時有訊號不良狀況，法制處已要求電信業者加速修復通訊設施（備）全面恢復災區良好通訊品質。

楊璿圓處長強調，電信服務為現代生活不可或缺之基礎設施，風災已致民眾家園受損，斷訊更嚴重影響民眾生活、工作、緊急救災及災後重建之聯繫，甚至影響救災通報，對日常生活造成極大不便與恐慌，請業者同理災區民眾處境，盡速同意市府提出的5大優惠補償方案，除維護自身企業形象，亦能挽救災區民眾消費信心。

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